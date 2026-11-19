Skoro pola miliona putnika prošle godine, a sada pad od gotovo 60.000 za samo deset mjeseci. Banjalučki aerodrom nakon rekordne 2025-e, ove godine bilježi najlošiji trend među aerodromima u BiH.

Kontaktirali smo upravu Aerodroma, ali kažu situaciju danas ne bi komentarisali – javiće se naknado sa odgovorom kada budu spremni. Da potencijal postoji, smatra Zoran Injac.

Banjaluka ima gravitaciono područje koje pokriva oko milion stanovnika, a putnici nisu samo iz Banjaluke, nego i iz susjednih država.

"Moraju se uključiti ljudi koji razumiju i avio-saobraćaj i šta su zahtjevi korisnika, odnosno stanovnika ovog prostora, zašto nema odgovarajuće ponude i onda smo mogli da potvrdimo odgovore koji bi sigurno mogli da doprinesu mnogo većem broju nego što sada imamo, odnosno da su ti procenti rasta mnogo veći", rekao je Zoran Injac, univerzitetski profesor.

Potpisivanje ugovora sa niskotarifnim avio-prevoznicima trebao je da obezbijedi dodatan rast broja putnika, ističe Injac, međutim rasta je i bilo u prvim godinama, danas on stagnira ili je u padu.

"Ako na tom nekom geografskom području ne možete da obezbijedite značajniji udio u avio-prevozu, onda je nešto do samih nas koji nismo kvalitetno postavili ponudu samim korisnicima. 6-7 linija koje danas imamo, da li je to danas dovoljno da zadovolji sve naše potrebe, ako uzmemo da su to evropske destinacije, pa savim sigurno da putnik danas neće putovati dva dana iz Skandinavije, ako može da putuje dva sata", rekao je Injac.

Da problem nije samo u ukupnom broju putnika, pokazuje i poređenje sa drugim aerodromima u BiH. Tuzlanski aerodrom, udaljen svega 159 kilometara od Banjaluke, za prvih deset mjeseci je gotovo udvostručio broj putnika u odnosu na isti period lani. Rast bilježe i aerodromi u Sarajevu i Mostaru.

Banja Luka Banjalučki aerodrom zabilježio veliki gubitak broja putnika

U Banjaluci je pored broja putnika, smanjen i broj polijetanja i slijetanja sa 4.184 na 3.713. za isti period prošle godine. Dok iz uprave Aerodroma još čekamo odgovore o razlozima pada, iz Ministarstva saobraćaja i veza podsjećaju da je rebalansom budžeta predviđeno pet miliona maraka, što je za tri miliona više u odnosu na prvobitni plan. Među planiranim ulaganjima je i rekonstrukcija betonskog dijela manevarskih površina banjalučkog aerodroma.

"Potrebno je imati u vidu da na obim avio-saobraćaja utiču brojni tržišni faktori, ali i uslovi u kojima pojedini aerodromi posluju. U tom kontekstu, smatramo da je potrebno sagledati i dodatne mogućnosti podrške razvoju Aerodroma Banja Luka, uzimajući u obzir modele koji se primjenjuju na drugim aerodromima u regionu, kako bi se unaprijedila konkurentska pozicija Aerodroma Banja Luka i stvorili povoljniji uslovi za uspostavljanje saradnje sa avio-kompanijama", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza.

Pitali smo i Odbor za privredu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, s obzirom na to da su u njihovoj nadležnosti saobraćaj i veze, da li se na njihovim sastancima razmatralo o aerodromima, odgovor je bio ne, ali kako je jadan od članova kazao ne zasjedaju oni toliko, svega dva do tri puta ukupno.

Ulaganja u infrastrukturu sama po sebi ne garantuju veći broj putnika. Za oporavak banjalučkog aerodroma biće važniji i nove destinacije, veći broj letova i ponuda koja će odgovoriti na potrebe putnika.