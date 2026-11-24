Čitateljka našeg portala poslala nam je fotografiju na kojoj se vidi gusti oblak dima kako se uzdiže iznad stambenih zgrada u Banjaluci, u pravcu za koji navodi da dolazi iz banjalučke toplane.

Zabilježen prizor izazvao je dodatnu nervozu među građanima koji već danima s neizvjesnošću prate situaciju u vezi sa isporukom toplotne energije, a koja je sve upitnija dolaskom 1. decembra.

Mnogi građani strahuju kakav će biti nastavak sezone i pitaju se hoće li uopšte imati uredno grijanje od 1. decembra, posebno imajući u vidu sve niže temperature i hladnije dane koji dolaze.

Zabrinuti stanari ističu da im je u ovom trenutku najpotrebnija jasna i pravovremena informacija od nadležnih kako bi znali šta mogu očekivati u danima koji slijede i da li je potrebno da se snalaze za alternativne načine zagrijavanja.

S obzirom da je pod upitnikom ne samo grijna sezona već i aerozagađenje u Banjaluci, a zbog koga je posebno ugroženo zdravlje građana, banjalučka Toplana kao jedan od trenutno aktuelnih izazivača glavobolje mogao bi dodatno uticati i na kvalitet vazduha u najvećem gradu Republike Srpske.