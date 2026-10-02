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Banjalučanima mladi SNSD-a podijelili 500 sadnica čempresa

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02.10.2026 13:46

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Бањалучанима млади СНСД-а подијелили 500 садница чемпреса
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Članovi Aktiva mladih SNSD-a danas su u Banjaluci podijelili građanima više od 500 sadnica čempresa, a nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Igor Dodik poručio je da je ova akcija primjer kako se čuva i njeguje životna sredina.

"Drvo je simbol života, a na ovaj način dajemo doprinos da naša naselja i okolina budu što ljepša", rekao je Dodik, koji je sa aktivistima stranke građanima dijelio sadnice.

On je pozvao i druge organizacije i institucije da se pridruže ovoj akciji, te u svom dvorištu, imanju ili naselju zasade sadnicu.

Član Aktiva mladih SNSD-a Sara Petković pozvala je institucije i organizacije u Republici Srpskoj da se priključe akciji, te daju doprinos u pošumljavanju okoline.

"Da zajedno stvorimo zdraviju, sretniju i bolju životnu sredinu, a samim tim jaku i stabilnu Republiku Srpsku", rekla je Petkovićeva.

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Tagovi :

Banja Luka

SNSD

Igor Dodik

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