Banjalučanima mladi SNSD-a podijelili 500 sadnica čempresa

Članovi Aktiva mladih SNSD-a danas su u Banjaluci podijelili građanima više od 500 sadnica čempresa, a nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Igor Dodik poručio je da je ova akcija primjer kako se čuva i njeguje životna sredina.

"Drvo je simbol života, a na ovaj način dajemo doprinos da naša naselja i okolina budu što ljepša", rekao je Dodik, koji je sa aktivistima stranke građanima dijelio sadnice.

On je pozvao i druge organizacije i institucije da se pridruže ovoj akciji, te u svom dvorištu, imanju ili naselju zasade sadnicu.

Član Aktiva mladih SNSD-a Sara Petković pozvala je institucije i organizacije u Republici Srpskoj da se priključe akciji, te daju doprinos u pošumljavanju okoline.

"Da zajedno stvorimo zdraviju, sretniju i bolju životnu sredinu, a samim tim jaku i stabilnu Republiku Srpsku", rekla je Petkovićeva.