Banjalučki Dom zdravlja do kraja godine ostaje bez najmanje 11 ljekara

Dom zdravlja Banjaluka suočava se s ozbiljnim nedostatkom ljekara, medicinskih sestara i tehničara, posebno u porodičnoj medicini i hitnoj službi.

Na raspisane konkurse prijavljuje se vrlo mali broj kandidata, a često nijedan, što dodatno ugrožava dostupnost zdravstvene zaštite, povećava opterećenje preostalog osoblja i produžava vrijeme čekanja pacijenata na pregled.

Rade Dujaković je prije tri godine napustio Dom zdravlja u Banjaluci, i to nakon dvadeset godina rada u banjalučkim ambulantama. Najviše u onoj na Starčevici. Sada radi specijalizaciju u privatnoj ambulanti i on je samo jedan od mnogih ljekara koji su u prethodnom periodu napustili banjalučki Dom zdravlja.

"Nešto je otišlo u druge privatne ustanove u inostranstvo, a jedan dio je otišao u penziju. Tako da imamo tu situaciju da je taj kadar deficitaran. U međuvremenu novi specijalisti nisu proizvedeni, mladi ljekari ne žele uopšte u primarnu, ne samo da ne žele porodičnu medicinu, nego ne žele ni primarnu zdravstvenu zaštitu", kaže Dujaković za ATV.

Porodični ljekari postali su obični skretničari koji su pritisnuti raznim administrativnim poslovima. Nemaju vremena da se posvete pacijentima tvrdi Dujaković – a to pacijenti i te kako znaju, zato se neki od njih ponašaju bahato. Od ljekara zahtijevaju samo uputnice i recepte umanjujući njihovu vrijednost, iako su, kako kaže, obrazovani da se brinu o pacijentima na primarnom nivou.

"Postojeći timovi su preopterećeni velikim brojem pacijenata. Ja sam u svoje vrijeme imao preko 2.500 hiljade, skoro 2.500 hiljade pacijenata", dodaje on.

U banjalučkom Domu zdravlja ne kriju da imaju problem. Već duži niz godina prisutan je nedostatak ljekara, i to ne samo njih, fali i tehničara ali i sestara.

"Ove godine odlazi 11 ljekara u penziju, sledeće godine 5, a tamo 28 godine 6, što znači u ove tri godine nama ode 22 ljekara specijalista porodične medicine", rekla je Anastasija Stokanović, načelnik službe porodične medicine.

"Mi često raspisujemo konkurse ali na te oglase se vrlo rijetko ko javi ljekari opšte medicine završeni ljekari medicinskog fakulteta veoma rijetko žele raditi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", dodaje ona.

Iz banjalučkog Doma zdravlja spas vide u izmjenama zakona. Obavezujući rad u ambulanti porodične medicine od dvije godine nakon završenog Medicinskog fakulteta prema njihovom mišljenju bi riješio problem nedostatka ljekara u ovom sektoru.

Iz Ministarstva zdravlja podsjećaju da je primarna zdravstvena zaštita, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koja je osnivač doma zdravlja i zadužena je za sprovođenje zdravstvene zaštite.

"Zakonom o zdravstvenoj zaštiti je predviđena je i izrada Uputstva za izradu plana ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj za period od pet godina, te optimizaciju broja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama. Dugoročno planiranje ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama je potrebno, prije svega, za planiranje budućih potreba, odnosno broja i stručnog profila ljudi koji će zdravstvenoj ustanovi biti neophodni za kontinuirano pružanje usluga zdravstvene zaštite", poručuju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Usluge zdravstvene zaštite pacijentima u Republici Srpskoj pružaju se u kontinuitetu i uz veliku posvećenost, bez obzira na izazove koji opterećuju savremene zdravstvene sisteme ističu iz Ministarstva.

Preobiman rad i veliki broj pacijenata sinonim su za kontinuitet i posvećenost ljekara. Plata koja ne stimuliše svakako su jedan od razloga što će banjalučki dom zdravlja do kraja ove godine izgubiti najmanje 11 od njih. U toj igri nadležnosti i odgovornosti postavlja se legitimno pitanje ko će nas liječiti kada nam odu svi ljekari?