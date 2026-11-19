Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su dnevni red na kojem je i Nacrt budžeta za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM.

Pred odbornicima je i Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 352,91 milion KM što je za 69 miliona KM ili 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

Dnevnim redom obuhvaćeni su i izvještaj o radu gradonačelnika i o izvršenju budžeta za 2025. godinu, a odbornici će razmatrati i utvrđivanje stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu i raspodjelu neutrošenih namjenskih sredstava.

Pred odbornicima je i konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Pojedine tačke su skinute sa reda, a uvrštene su druge među kojima su, pored Nacrta budžeta grada za 2027. godinu, konsolidovani izvještaj i regulacioni plan "Malta".

Na 11. redovnoj sjednici neće se raspravljati o pitanju uvođenja neradne nedjelje, kao ni o regulacionim planovima "Park" i "Centar-Aleja".

Nakon usvajanja dnevnog reda sa 41 tačkom, odbornici su počeli raspravu o prijedlogu odluke o komunalnom redu.

Posljednja redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka održana je početkom jula, a vanredna početkom avgusta