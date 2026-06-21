Banjalučki vrtići - izgubljeni u komunikaciji?

Dok su u pojedinim lokalnim zajednicama radovi već počeli ili su pri kraju, u Banjaluci se još čeka početak realizacije projekata. Iz Grada kažu da su svoj dio posla uradili.

"Ništa se ne čeka na Grad, grad je svu dokumentaciju dostavio ima već možda i godinu dana. Sve te dokumente imamo, mi smo ih objavljivali – nalaze se i na vijestima na sajtu grada, ja ih lično imam i na svom profilu. Imamo dokument šta je Kabinet predsjednika tražio od grada Banjaluka i Grad je u ekspresnom roku sve što je trebalo obezbijedio", rekla je Mirna Savić Banjac, menadžer grada Banjaluka.

U SNSD-u imaju drugačiji stav i odgovornost traže upravo u gradskoj administraciji. Kažu – grad nije dostavio potrebnu dokumentaciju. U međuvremenu, na mjesto u javnim vrtićima čeka preko 2 hiljade djece. Svako novo odgađanje dodatno produžava liste čekanja.

"Komunikacija je stala onog trenutka, tačnije šesnaestog maja prošle godine, kada se Kabinet predsjednika obratio Gradskoj upravi jednim dopisom i dostavio dokumentaciju šta je grad potrebno da ispuni – i od tada imamo nažalost prekid komunikacije", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

U dopisu koji je Kabinet predsjednika Republike Srpske uputio Gradu prošle godine zatražene su informacije o statusu projekata i dokumentaciji neophodnoj za početak gradnje. Prema navodima, odgovor nije dostavljen.

"Imajući u vidu radne sastanke koje su održale delegacije Kabineta predsjednika Republike i Kabineta Gradske uprave, 12.11.2024. i 29.4.2025. godine, u prilogu Vam dostavljamo Uputstvo i priloge propisane Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje", saopšteno je iz Kabineta.

Broj zahtjeva za upis raste iz godine u godinu, a predškolske ustanove rade na granici raspoloživih kapaciteta. Dok traju polemike o tome gdje je nastao zastoj i ko koči projekat, pet najavljenih vrtića i dalje postoji samo na papiru, a roditelji i dalje čekaju konkretno rješenje.