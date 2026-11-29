Električnih autobusa i tramvaja ni na vidiku, bar na onim najfrekventnijim stanicama koje smo mi posjetili. Gradonačelnik Banjaluke pompezno ih je najavio još u septembru. Autobusi su tu, navode iz Gradske uprave, a tramvaji na banjalučke drumove stižu u decembru, valjda, s obzirom na to da su već dva puta najavljivani.

"Električni autobusi već su u Banjoj Luci i saobraćaju redovno", poručuju iz Gradske uprave.

Dok se najavljuje modernizacija javnog prevoza i dolazak električnih autobusa i tramvaja, građani i dalje nisu zadovoljni postojećim redom vožnje. Mnogi još nisu ni vidjeli, a kamoli se njima provozali.

"Naravno da nismo. Šta nam znači taj novi električni autobusi, kad kasni, šta nam znači? Ja 14-ku koristim svaki dan, stojimo, mi više nemamo red vožnje, stani i čekaj kad dođe".

"Pa i nisam nešto, slabo ide, rijetko. Ujutru i ide ajde, ali ovako sada, slabo, rijetko. Nisam vidio električne autobuse".

"Pa, uglavnom idu, nema gužve, u redu je gradski prevoz".

"Ja stanujem na Paprikovcu godinama, a čujem da je taj autobus na Starčevici, gdje u kojem naselju, ja ne znam".

"Nisam zadovoljan, sve rupa na rupi", navode građani.

U budžetu za 2025. i 2026. nisu bile predviđene posebne stavke za nabavku vozila gradskog prevoza, tvrdi odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek. Ukazuje i na praksu prebacivanja sredstava sa jedne budžetske stavke na drugu, te podsjeća na slučaj izgradnje kružnog toka na Bulevaru, za koji se, kako navodi, regulacioni plan tek sada usvaja.

"S obzirom na situaciju u kojoj se nalazi grad Banjaluka i po svim ostalim parametrima, nisam siguran da ćemo u ovoj dekadi dobiti. Da li Gradska uprava sa gradonačelnikom vrši neke relokacije? Ja ne bih da ulazim u to. Neke stvari on zakonski ima pravo, ali za tako velike finansijske izdatke nema bez odluke Skupštine, ali to nije prvi put do se dešava stalno", rekao je Branislav Čerek, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave odbacuju tvrdnje da je riječ o klasičnoj nabavci tramvaja. Objašnjavaju da vozile dolaze po osnovu ugovora o saradnji između transportne kompanije i lokalnog prevoznika. Ipak, u javnosti je predstavljeno kao projekat grada Banjaluka.

Tada je najavljeno i 200 novih, najsavremenijih stajališta u najvećem gradu Srpske. Od brojnih stajališta modernizovano je tek jedno, dok su na ostalima uglavnom postavljeni novi stubovi sa informacijama o redu vožnje. Međutim, u Lazarevu niti imaju stajalište, niti mogu prići do njega.

"Kada je riječ o autobuskim stajalištima, ista se već postavljaju na određenim lokacijama u gradu, a u skladu sa vremenskim uslovima", navode iz Gradske uprave.

Modernizacija javnog prevoza i dalje je na čekanju, a putnici strpljivo stoje na dotrajalim stajalištima. Novi stubovi i redovi vožnje za sada su jedina vidljiva promjena.