Autor:ATV redakcija
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Građani Banjaluke trebalo bi da obrate pažnju prilikom boravka na otvorenom i izbjegavaju veća fizička naprezanja, posebno ako pripadaju osjetljivim kategorijama stanovništva.
Prema preporukama objavljenim na stranici „Zrak.ekoakcija“ 17. novembra u 6.00 časova, oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, starije osobe, trudnice i djeca trebalo bi da smanje produžena ili veća fizička naprezanja tokom boravka na otvorenom.
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I ostalim građanima preporučuje se da ograniče produžene i intenzivnije fizičke aktivnosti na otvorenom.
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