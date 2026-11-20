U Banjaluci će danas biti obilježeno 108 godina od oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu, odnosno ulaska srpske vojske u grad 1918. godine.

U Hramu Hrista Spasitelja u 10.30 časova biće služen parastos za stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

U 10.45 časova predviđen je svečani defile okupljenih od Trga Krajine do spomenika banu Milosavljeviću, gdje će u 11.00 časova biti položeni vijenci i cvijeće.

Obraćanje zvaničnika predviđeno je u 11.15 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja, gdje će biti održan i umjetnički program.

Organizatori ovog istorijskog događaja od republičkog značaja su Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Srbije.

Ulazak srpske vojske u Banjaluku 1918. godine predstavlja veliki istorijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima, te od 1878. godine pod Austro-ugarskom.

Nakon herojske borbe i proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, srpska vojska je za 45 dana oslobodila Beograd, a u Banjaluku je ušla 21. novembra 1918. godine.

U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1,3 miliona Srba, gotovo trećina stanovništva tadašnje Srbije