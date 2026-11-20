Autor:ATV redakcija
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U najvećem gradu Republike Srpske prodefilovao je svečani defile povodom obilježavanja 108 godina od ulaska srpske vojske u grad 1918. godine.
Obilježavanje je započeto služenjem parastosa u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja za stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu.
Svečani defile je prošao kroz Gospodsku ulicu te nastavio sve do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću gdje su položeni vijenci i cvijeće uz prigodan program.
Počast su odale delegacije Republike Srpske, Srbije, predstavnici Ambasade Ruske Federacije, te predstavnici i rukovodstvo Grada Banjaluka te organizacije i udruženja, koja njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova.
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