U najvećem gradu Republike Srpske prodefilovao je svečani defile povodom obilježavanja 108 godina od ulaska srpske vojske u grad 1918. godine.

Obilježavanje je započeto služenjem parastosa u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja za stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu.

Banjaluka godišnjica Prvi svjetski rat ATV

Svečani defile je prošao kroz Gospodsku ulicu te nastavio sve do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću gdje su položeni vijenci i cvijeće uz prigodan program.

Banjaluka godišnjica Prvi svjetski rat ATV

Počast su odale delegacije Republike Srpske, Srbije, predstavnici Ambasade Ruske Federacije, te predstavnici i rukovodstvo Grada Banjaluka te organizacije i udruženja, koja njeguju tradiciju oslobodilačkih ratova.