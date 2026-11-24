Kako javljaju vozači, u Banjaluci na više lokacija je došlo do saobraćajnih nezgoda, prouzrokovanih poledicom na putu.

Do saobraćajnih nezgoda došlo je u kod fabrike obuće "Bema", na raskrsnici u naselju Nova Varoš, te naseljima Dragočaj i Tunjice.

Na društvenoj mreži Iks objavljen je i tekst na kome jedan od korisnika na odgovornost poziva banjalučki Vodovod te tvrdi da je ovo preduzeće glavni krivac nezgoda jer je uzrok poledice voda, koja se izlila iz dotrajalih cijevi, koje su tokom noći popucale.

Objava Slobodana Popadića "Iks"

S obzirom na povećan broj saobraćajnih nezgoda, mole se vozači na oprez kao i prilagođavanje brzine uslovima na putu.