Bez struje sutra više banjalučkih ulica i naselja

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 12. novembra, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u više banjalučkih ulica i naselja, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Bez struje će biti:

- Od 8.00 do 14.00 časova – dijelovi ulica Borkovići (Đurići, Pavlovići i Kremenovići) i Donji Pervan (Ljubičići, Dragojevići i Kosići).

- Od 9.00 do 10.30 časova – dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

- Od 9.00 do 14.00 časova – dijelovi ulica Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska, Ozrenska, Đure Damjanovića, Ranka Šipke, Vojvođanska, Dr Velimira Čolića i Krajiških brigada, kao i naselja Karanovac i Krčmarice.

- Od 9.30 do 11.30 časova – dijelovi ulica Peti prigradski put, Arčibalda Rajsa (broj 10), Bulevar vojvode Stepe Stepanovića (broj 240) i Vida Nježića.

- Od 10.00 do 12.00 časova – dijelovi Ulice Boška Tošića (brojevi 19 B, C i D).

Iz Elektrokrajine su naveli da su isključenja planirana zbog radova na elektroenergetskim objektima.