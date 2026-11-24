Bojan Kojić iz Srpca, koji je rekao da će ukoliko organizacioni sekretar SNSD-a i mandatar Igor Dodik bude imao više glasova od lidera PSS-a Draško Stanivukovića, peći jagnje u centru Banjaluke, kaže da je "dobio pismenu saglasnost" da ispuni svoje obećanje.

"Prijatelji moji, dan je uspješan. Tako se nekad poklopi. Upravo sam ne od Grada BL, ali od koga treba dobio pismenu saglasnost da pečem jagnje u centru Banja Luke, na čemu insistiram zbog moje časti", napisao je Kojić na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Kojić je ranije upitao Grad Banjaluka da mu odrede lokaciju kako bi "realizovao obećanje".

On je Gradskoj upravi uputio zahtjev za određivanje lokacije za pečenje jagnjeta u strogom centru grada Banja Luka

"Ja, Bojan Kojić iz Srpca, obraćam Vam se sa zahtjevom da mi odredite odgovarajuću lokaciju na području strogog centra grada Banja Luka na kojoj bih mogao realizovati javno obećanje koje sam dao 6. jula 2026. godine pred cijelim svjetskim auditorijumom", naveo je Kojić.

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On je istakao da je tom prilikom javno obećao da će, ukoliko se ispune određena predviđanja rezultata parlamentarnih izbora u Republici Srpskoj, ispeći jagnje u strogom centru Banje Luke.

"Budući da sam čovjek od riječi, koji drži do ličnog integriteta i datih obećanja, smatram svojom dužnošću da isto ispunim, te da svojim primjerom pokažem da javna riječ i dalje ima težinu i značaj. S tim u vezi, molim Vas da mi, u skladu sa važećim propisima i mogućnostima koje Gradska uprava ima na raspolaganju, predložite i odobrite odgovarajuću lokaciju na kojoj bih mogao organizovati navedeni događaj", istakao je Kojić.

Dodao je da koristi ovu priliku da Gradsku upravu, kao i sve zainteresovane predstavnike Gradske uprave, srdačno pozove da se pridruže i budu dragi gosti na ovom nesvakidašnjem i, kako vjeruje, veličanstvenom skupu, posvećenom dosljednosti, časti i održavanju date riječi.

"Imajući u vidu značaj blagovremene organizacije ovog događaja, molim Vas da mi odgovor na ovaj zahtjev dostavite u roku od tri dana od dana njegovog prijema Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i očekujem Vaš pozitivan odgovor", naveo je Kojić u zahtjevu Gradskoj upravi Banjaluka.

Odbijen zahtjev

Gradska uprava je potom odbila zahtjev Kojića, a u rješenju Odjeljenja za komunalne poslove navodi se da je zahtjev odbijen kao neosnovan, jer loženje otvorene vatre i priprema hrane na ražnju u pješačkoj i užoj urbanoj zoni nisu u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

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Iz Gradske uprave obrazložili su da bi takva aktivnost mogla izazvati dim i neprijatne mirise u zoni koja nije predviđena za tu namjenu, ali i dovesti do oštećenja javne površine.