Da li ste spremili zimnicu? Evo gdje je jeftinije - u marketu ili na Tržnici

Stigla je sezona pravljenja zimnice, domovi mirišu na pečene paprike, ukišeljenu turšiju i one slatke proizvode poput džemova od različitih vrsta voća.

Kao i svake godine, domaćice prave spisak i računaju koliko će im trebati novca kako bi se spremile za zimu i svoje ostave napunile teglama čiji će sadržaj upotpuniti svaku trpezu.

Koliko košta voće i povrće u Banjaluci?

Za ajvar, salatu i druge delikatese domaćice će ove godine trebati izdvojiti 4 KM ukoliko kupuju crvene paprike, a 2 KM, ukoliko kupuju zelene ili žute.

U zavisnosti kakav recept koristite za pripremu ajvara, te planirate koristiti i patlidžan, njegova cijena trenutno iznosi pristupačnih 1 KM po kilogramu.

Neizbježna delikatesa na svakoj slavskoj trpezi, a posebno u zimskom periodu je sarma. Ukoliko niste još uvijek kupus pripremili za kišeljenje, za jedan kilogram moraćete izdvojiti 2 KM.

Cijena u marketima

Ukoliko ne kipujete na Tržnici i odlučite se za market, platićete nešto skuplje.

Tako, crvena paprika košta 3.79 KM, žuta 3.99 KM, ali je za razliku od Tržnice kupus nešto jeftiniji te iznosi 0,89 KM.

Tržnica i marketi cijene

Pored gore navedenog, a što se često nalazi na svakoj trpezi kao redovan prilog ili glavno jelo jeste i krompir, tako mladi hercegovački krompir košta 2,50 KM, dok je crveni glamočki nešto jeftiniji.

Posebnu pažnju privlače vrganji, čija cijena na pojedinim tezgama doseže i 30 KM za kilogram. Za mnoge građane to je iznos zbog kojeg će gljive ostati na pijaci, a ne završiti na trpezi.

Koliko košta voće?

Dolaskom sezone povrća za zimnicu, tu je i voće.

Hercegovačka mandarina na banjalučkoj Tržnici košta 3 KM, a tu su i kruške čija cijena je jednaka mandarinama, 3 KM, bijelo grožđe ih prati. Osim sezonskog voća u ponudi su i breskve, nešto skuplje sa cijenom od 4, 50 KM.

Među onim najskupljim nalazi se borovnica i šipak. Cijena borovnice je 4 KM, a šipka čak i 5 KM.

Ukoliko ste planirali napraviti džem od šljiva, za iste ćete izdvojiti 2,50 KM na banjalučkoj Tržnici.

Da li ste ove godine spremali slatko ili sok od jabuka?

Cijena zelenih jabuka na Tržnici iznosi 2 KM, a među skupljima je i limun, koji će se u narednom periodu često naći uz tople napitke ili limunadu u periodu gripe, a košta 4 KM.

Voće u marketima

U marketima je voće nešto skuplje pa su tako zelene jabuke 2, 69 KM, grožđe 3,19 KM, narandže 3,29 KM.

Iako cijene ove godine nisu zanemarljive, ljubitelji domaće zimnice i dalje će pronaći način da svoje ostave napune mirisima i ukusima jeseni.