„Sagorijevanje goriva podrazumijeva da imamo dovoljne količine kiseonika u ložištu i samim tim potpunim sagorijevanjem mi dobijamo produkte sagorijevanja toplotnu energiju, ugljen dioksid, vodenu paru i nešto pepela koji nije štetan po ljudsko zdravlje, 90% naših koltova je montirano da moraju raditi u nepotpunom sagorijevanju a sa ovim radom je riješena kondenzacija kotlova i nepotpuno sagorijevanje“, rekao je savjetnik ministra u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Miladin Tanasić.

Tanasić ističe da drvo, kao domaći i obnovljivi energent, ne treba da se izbjegava. Problem nije nužno u onome što se loži, već u načinu na koji se to radi. Uz odgovarajuću opremu, koja se ugrađuje direktno u kotlovnice, moguće je obezbijediti potpuno sagorijevanje i spriječiti da zbog nepravilnog loženja u vazduh odlaze štetne materije.

„Toplotne pumpe na postojeće sisteme nije dobro rješenje jer će ljudi imati velike troškove održavanja i velike troškove struje a struju proizvodimo potrošnjom uglja znači nismo nešto napravile, drvo je obnovljiv energent i sa pravom montažom kotlova je idealan energent za postojeće kotlovnice, sa ovim smo napravili da imamo 2 3 loženja u toku dana i možemo izbaciti ugalj iz upotrebe jer ga ljudi koriste iz razloga što imaju rijeđe loženje u toku dana“, govori Tanasić.

Jedna od najčešćih grešaka dešava se već nakon potpaljivanja vatre. Prigušivanjem dovoda kiseonika produžava se vrijeme sagorijevanja goriva, ali se istovremeno stvaraju štetne materije koje kroz dimnjak odlaze u vazduh. Tanasić zato preporučuje potpuno sagorijevanje, bez prigušivanja ložišta, kako bi se smanjilo stvaranje čađi i drugih zagađujućih materija.

„Svi neizolovani dimnjaci su problem skloni su zapanjenjem jer imaju ogromne količine katrana i zapaljenjem dimnjaka sa jednim zagadimo više nego sto kuća koje imaju dobro sagorijevanje“, govori Tanasić.

Dakle, rješenja postoje, barem za ono što je u rukama građana. Pravilno loženje, odgovarajući energent i adekvatna oprema mogu značajno smanjiti zagađenje. A dok nadležni godinama upozoravaju na loš kvalitet vazduha, konkretne mjere i sistemska rješenja i dalje se čekaju. Do tada, građanima ostaje da mijenjaju navike, jer od samih upozorenja nadležnih dimnjaci neće prestati da dime.