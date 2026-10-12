Dva miliona za saobraćajno rješenje, a tri godine kasnije centar ponovo raskopan

Svakodnevnim gužvama i trošenju novca i vremena u nepreglednim kolonama ne nazire se kraj, a Banjaluka je pretvorena u ogromno gradilište.

Radovi se otvaraju, mnogi su započeti, pa je i tako osim kružne raskrsnice kod Audi servisa, a koja je mnogima postala noćna mora sada i centar grada raskopan te se pješaci snalaze, a kamoli vozila.

U Ulici Ivana Franje Jukića na svega nekoliko metara od Gospodske ulice izvode se radovi. Neki od radova su vezani za infrastrukturu dok su drugi vezani za poslove banjalučkog Vodovoda, kako saznajemo.

Međutim, to nije sve, a kako bi i bilo kada je Banjaluka u pitanju.

Duž jednosmjerne saobraćajnice od raskrsnice kod Narodnog pozorišta pa sve do samog srca grada, kod Parka Petar Kočić ulica je ogoljena, raskopana i na njoj se nalaze iskopi.

Banjaluka centar -radovi

Nekolicinu prisutnih radnika, koji su se zatekli u centru grada pitali smo šta rade, te su nam kratko odgovorili da se sve raskopava, kako kažu da bi se riješile stare cijevi.

Radovi su se sa periferije preselili u centar, a vozačima ostaje da izaberu alternativna rješenja i to ne samo u vidu putanje već i prevoznog sredstva jer je grad skoro pa blokiran.

Radnici su nam kazali da prema njihovim saznanjima, ali i onom što je za sada u planu, radovi neće dugo potrajati, ali ukoliko ih vrijeme ne posluži ili dođe do promjena, možda se posao i „otegne“, kako kažu kroz smijeh.

Milionska investicija

Novi režim jednosmjernog saobraćaja u strogom centru Banje Luke uspostavljen je u novembru 2023. godine sa ciljem rasterećenja saobraćajnih gužvi, formirajući veliki jednosmjerni prsten kroz širi centar grada, a što i nije urodilo plodom, čemu danas svi svjedočimo.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, prije tri godine je kazao da je na izgradnji i uvođenju jednosmjernog saobraćaja centar grada rađeno više studija u vezi sa ovim projektom vrijednom oko dva miliona KM, te da su konsultovani stručni ljudi iz zemlje i regiona.

Stručni timovi, konsultacije i utrošena dva miliona da bi se dugonajavljivana ulica samo nakon tri godine raskopala i pretvorila u građevinsku zonu, a kojom je nemoguće normalno saobraćati.

Da li je bilo neophodno retroaktivno izvođenje radova? Novi asfalt, uklanjanje, cijevi pa ponovo novi asfalt. Revolucija u ovom slučaju, prema staroj poslovici nije pojela sinove, ali je "progutala" milione.

Podsjećanja radi, jednosmjerna saobraćajnica se nije dugo ni proslavila, te su umjesto pohvala ubrzo stigle kritike građana jer je prva kiša obrisala dobar dio saobraćajne signalizacije na asfaltu, a sada pomenutog asfalta na mnogim njenim dijelovima ni nema.

I tako, dok radovi na izgradnji kružne raskrsnice još uvijek traju, a u brojnim ulicama u Banjaluci saobraćanje još uvijek nije moguće, te je novim radovima dodatno otežano, vozačima savjetujemo da budu strpljivi ili se posluže alternativnim rješenjima kako svoj novac i vrijeme ne bi svakodnevno gubili u nepreglednim kolonama.