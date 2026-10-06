Dva stigla, 100 najavljeno, a izbori prošli: Dolaze li novi autobusi ili odlaze i testna dva?

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tokom predizborne kampanje predstavio je dva testna električna autobusa i najavio nabavku još njih stotinu, uz četiri električna tramvaja na baterije i postavljanje 200 novih autobuskih stajališta.

Naravno, pomenuti autobusi morali bi prvo proći testnu vožnju da bi se uveli u redovan saobraćaj te da bi se s druge strane krenulo u proces nabavke novih stotinu. Koliko testna vožnja traje, informaciju nemamo, bar niko od zvaničnih predstavnika Grada Banjaluka nije saopštio koliko vremena je potrebno da bi se ustanovila sigurnost i opravdanost uvođenja ovih noviteta.

Došli u Banjaluku, a namijenjeni za Ljubljanu

Kako je naveo odbornik u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković, električni autobusi koji voze testnu vožnju u jednom dijelu grada nisu namijenjeni za njega već će uskoro krenuti put Ljubljane.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković kazao je da je za ovaj i projekat u ovoj fazi do sada izdvojeno oko milion maraka za sve testne autobuse, stajališta, aplikaciju i saobraćajne signalizacije.

A koliko će nas koštati stotinu novih?

Informaciju o tome koliko će zvanično koštati uvođenje novih prevoznih sredstava u grad, od nadležnih u Gradskoj upravi Banjaluka, nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.

"Ima jedna velika stavka javni prevoz i unapređenje javnog prevoza i na toj stavci postoji iznos od oko 10-15 miliona maraka za razne stavke, a ja u okviru svoje potrošačke jedinice mogu da iskoristim malo svoja ovlaštenja i onda mi napravimo i namjestimo da to ovako funkcioniše", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Na izjavu gradonačelnika Banjaluke reagovao je odbornik Zeljković rekavši da takva stavka u budžetu nije ni postojala te da je teško u praksi realizovati ovako zahtjevan projekat s obzirom da Grad Banjaluka nema preduzeće koje može da upravlja sa tim.

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske

Podsjećamo, Sud je obrazložio da Grad kao jedinica lokalne samouprave ne može sam obavljati komunalnu djelatnost na način na koji je to bilo propisano, već se ona organizuje preko odgovarajućeg privrednog/komunalnog subjekta. S obzirom da pomenuto preduzeće još uvijek nije formirano, glavnu riječ vodi Grad.

Šta kaže struka?

Kada je riječ o uvođenju noviteta u saobraćaj u Banjaluci, stručnjaci i vještaci u oblasti bezbjednosti saobraćaja nisu bili optimistični s obzirom da smo svi svjedoci opterećenog saobraćaja u najvećem gradu Srpske, a u kom se gužve u proteklim danima ne smiruju. Pitanje je šta će biti ukoliko u Banjaluku stigne novih 100 vozila.

Gužve u Banjaluci

S obzirom da je Grad Banjaluka u svakodnevnom saobraćajnom kolapsu, pitanje je da li bi postojeća infrastruktura podnijela dodatno opterećenje od stotinu novih autobusa, ukoliko u ovom trenutku nije u stanju izboriti se sa onim što njom redovno saobraća.

Nadležni bez odgovora

Nadležne u Gradskoj upravi Banjaluka smo pitali da li nam u grad stižu najavljeni autobusi i tramvaji te do kada će trajati testna vožnja, ali odgovore do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.