Kratkotrajno nevrijeme koje je zahvatilo Banjaluku nešto prije 18 časova izazvalo je brojne probleme u više naselja u ovom gradu.

Kako smo već pisali, stabla su padala u nekim naseljima, a možda najgora situacija je u Krčmaricama gdje je saobraćaj otežan na čak tri lokacije.

Banja Luka Oprez, problemi u Banjaluci: Padaju stabla, otežan saobraćaj

Nadomak samog centra Banjaluke, u Ulici Ante Jakića, blokirana je saobraćajnica zbog grana koje su usljed nevremena završile na putu.

Građani su ogorčeni i navode da je nemar gradskih vlasti pridonio ovakvom stanju.

"Gospoda iz Gradske uprave već po ko zna koji put čekaju da nevrijeme napravi prirodnu selekciju suvih i oštećenih stabala, divni su", napisao je jedan Banjalučanin na viber grupi u kojoj se razmjenjuju informacije o stanju na putevima.

Problemi i u drugim dijelovima

Nevrijeme je probleme napravilo i drugim dijelovima.

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Osim potopljenih ulica i oborenih stabala, haos su napravile i druge stvari.

Tako je na putu od Slatine prema Trapistima vjetar odnio kontejner na put, zbog čega je neophodan oprez.

Na istom putu, kaže jedan građanin, grane su pale na saobraćajnicu na čak dva mjesta.