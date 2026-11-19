Te tačke predložila je gradska administracija, uprkos tome što je sam gradonačelnik nedavno najavio da takvih izmjena neće biti do usvajanja Urbanističkog plana. To obećanje, čini se, nije shvatio ozbiljno.

"Bez obzira na obećanje gradonačelnika da se neće naći do usvajanja Urbanističkog plana su se našli. Poslije toga smo dobili i dopunu dnevnog reda još dodatno 3 ili 4 regulaciona plana, jedan je stigao jutros u pola 9. Što znači da apsolutno ono što je rečeno je porečeno i apsolutno se niko ne drži ovdje riječi, samim tim se ne drže ni zakona ni propisa", rekla je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

"Ja ću kao i do sada glasati principijelno protiv vih izmjena regulacionih planova jer do donošenja novog Urbanističkog plana sa svim problemima koje te izmjene regulacionih planova donose urbanizmu grada Banjaluka počevši od samog kvaliteta vazduha problema sa saobraćajem problema sa parking mjestima mislim da je potpuno besmisleno nastaviti sa izmjenama regulacionih planova", rekao je Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Banja Luka Banjalučki odbornici usvojili dnevni red, među tačkama Nacrt budžeta za 2027. godinu

Na dnevnom redu našao se i Nacrt budžeta grada za 2027. godinu, planiran u iznosu od 321 milion KM. Banjalučki odbornici poručuju da se ovogodišnji budžet ne razlikuje mnogo od prošlogodišnjeg, iako je prilično uvećan.

"Za nas neprihvatljivo da rasprava o nacrtu budžeta ili rebalansu traje 3 ili 7 dana. Mi želimo da to traje mnogo više, minimalno 15 dana, kako bi se upoznale sve mjesne zajednice, kako bi mogli da čujemo građane šta misle o tome, da građani odrede koji su to prioriteti. Kako bi imali vremena da obiđemo javne ustanove i ostala preduzeća koja se nalaze u popriličnim finansijskim problemima i kako bi napravili jedan nadam se dobar budžet", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Da podsjetimo, Eko toplane su najavile da će podnijeti tužbu Gradu Banjaluci. Ipak, teme grijanja i zagađenog vazduha nisu se našle na dnevnom redu 11. redovne sjednice. Za njih su rezervisani drugi, treći i četvrti decembar, kada bi trebalo da se održe vanredne sjednice. Pored ovih, teme rasprave biće i vodosnabdijevanje i javni prevoz.

"Treba da se razmišlja o stvarima koje grad treba da uradi po pitanju Eko toplana. Mi smo 49% vlasnici svega toga, mi bi voljeli da smo 50%. To je urađeno nekad u vremenima SNSD-a, privatizovana je ta priča - to je bila odluka i Skupštine grada, većine odbornika u tom trenutku. Kao grad ćemo predložiti sve jednu odluku i sve jedan dokument i informaciju prema odbornicima da oni o tome odluče", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Šta predsjednik Skupštine grada o svemu ovome danas misli ne znamo, jer je smatrao da nema potrebe da daje izjavu u vezi sa današnjom sjednicom. Na njoj se našla 41 tačka dnevnog reda. Sjednica još nije završena. Možda zato što su dnevni red usvajali pet sati, a možda zato što, iako je zakonski regulisano da se mora održavati bar jednom u dva, Skupština redovnu sjednicu nije održala više od četiri mjeseca.