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Jedno naselje bez struje u Banjaluci

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АТВ редакција
14.11.2026 08:51

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Jedno naselje bez struje u Banjaluci

Zbog radova na elektromreži bez struje će u subotu od sedam do 16 časova biti dio banjalučkog naselja Potkozarje (Šimići), saopštili su iz "Elektrokrajine".

Istakli su da nisu planirana dodatna isključenja.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

Elektrokrajina

Radovi na mreži

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