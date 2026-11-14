Jedno naselje bez struje u Banjaluci

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Zbog radova na elektromreži bez struje će u subotu od sedam do 16 časova biti dio banjalučkog naselja Potkozarje (Šimići), saopštili su iz "Elektrokrajine".

Istakli su da nisu planirana dodatna isključenja.

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