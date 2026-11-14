Jedno naselje bez struje u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog radova na elektromreži bez struje će u subotu od sedam do 16 časova biti dio banjalučkog naselja Potkozarje (Šimići), saopštili su iz "Elektrokrajine".
Istakli su da nisu planirana dodatna isključenja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
21 h0
Banja Luka
22 h5
Banja Luka
23 h2
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu