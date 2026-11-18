Iako je očekivano da do kraja dana bude obezbijeđeno uredno napajanje objekta vrtića Bubamara, sanacija vrlo složenog kvara na elektroinstalacijama i dalje je u toku, potvrđeno je ATV-u u Elektrokrajini.

Vještak elektro struke poslije toga ispitaće situaciju i utvrditi da li je bezbjedno da djeca ponovo krenu u vrtić.

"One najave koje mi imamo od kolega, i neka naša procjena je da do kraja sedmice bi to trebalo sve da bude urađeno, tako da očekujemo da od samog ponedjeljka da bi vrtić počeo sa radom", rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović.

Požar je izbio na toplotnoj pumpi u vrtiću oko pola osam ujutro. Ubrzo je ugašen brzom intervencijom vaspitača i jednog roditelja.

"On je ugašen i on sam nije predstavljao opasnost. Ono što predstavlja opasnost i zbog čega smo mi i zatvorili objekat su te elektroinstalacije. Ne želimo da dovedemo djecu u bilo kakvu opasnost i rizik. Odmah u ponedjeljak ujutro je isključena struja. Ekipe Elektrokrajine su utvrdile gdje se nalazi kvar", dodao je Jokanović.

Pregorio je elektro kabl koji dovodi struju iz obližnje trafo stanice do objekta vrtića. Nezvanično saznajemo da se sumnja da je podzemni kabl koji je pregorio oštećen prilikom izgradnje zgrade u blizini vrtića, što u posljednje vrijeme nije izolovan slučaj prilikom gradnje novih zgrada, kružnih tokova i drugih infrastrukturnih poduhvata u Banjaluci. Roditelji, koji su se ATV-u obratili putem elektronske pošte, proslijedili su nam i dopis koji su uputili gradonačelniku i Odjeljenju za društvene djelatnosti. Kažu da su 4 sata nakon incidenta pozvani da dođu po djecu - i to bez informacije o požaru. Tu su informaciju saznali putem društvenih mreža.

"Naše najveće razočaranje nije samo u činjenici da se dogodio požar, jer se nepredviđene situacije mogu dogoditi, već u načinu na koji se postupalo nakon incidenta. Roditelji imaju pravo da budu pravovremeno i potpuno informisani o svemu što može ugroziti zdravlje i bezbjednost njihove djece. Informacija o požaru nije nešto što se može izostaviti iz obavještenja roditeljima", navedeno je u dopisu roditelja djece vrtića "Bubamara" Gradu Banjaluka.

Roditelji od grada traže da ispita šta se i zašto desilo, alternativni smještaj do početka rada vrtića "Bubamara", da utvrdi odgovornost za kasno i nepotpuno informisanje roditelja, stručnu kontrolu elektroinstalacija, mjerenje kvaliteta vazduha i eventualnog prisustva štetnih produkata sagorijevanja u prostorijama u kojim su boravila djeca. Niko iz gradske administracije nije se oglasio o ovom pitanju do momenta montaže priloga.