Karta ide na 3,10 KM! Prevoznici traže poskupljenje, čeka se odgovor Grada

Prevoznici u Banjaluci zatražili su povećanje cijena karata za gradski i prigradski prevoz, a razlozi su rast cijena goriva i sve teži uslove poslovanja.

„Početkom godine došlo je do događaja na svjetskom nivou, a što je rezultiralo značajnim poskupljenjem cijena goriva, koji najviše utiče na formiranje cijena u gradskom i prigradskom prevozu i uopšteno u prevozu, tako da smo mi bili prisiljeni da uputimo jedan zahtjev koji je otišao u Gradsku upravu i to je tada riješeno na način da je Grad odobrio određenu pomoć u vidu nekog iznosa za prevazilaženje problema zbog poskupljenja goriva i ta pomoć je realizovana u maju mjesecu“, rekao nam je Dejan Mijić direktor „Autoprevoza“.

Prema njegovim riječima u ovom trenutku pomenuti iznos nije dovoljan kako bi se pokrili trenutni troškovi.

Novi cjenovnik

Prema predloženom cjenovniku, pojedinačna karta kupljena u autobusu koštala bi 3,10 KM, umjesto dosadašnjih 2,40 KM, dok bi set od pet karata kupljenih na kiosku prevoznika iznosio 13 KM. Jedinstvena dnevna karta koštala bi 9,50 KM.

Mjesečna karta na grupi linija za radnike iznosila bi 76 KM, za studente i đake 52 KM, a za penzionere 24 KM. Za djecu poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet, supruge poginulih boraca koje nisu penzioneri i invalide prve i druge kategorije predložena je cijena od 23 KM.

Novi cjenovnik Ustupljena fotografija

Jedinstvena mjesečna karta za radnike koštala bi 104 KM, za studente i đake 68 KM, a za penzionere 37 KM.

Mijić je naveo da zahtjev za povećanje cijena podnose Autoprevoz, BočacTurs i Pavlović Turs, kao nosioci grupe, u svoje ime i u ime kooperanata. Predloženi cjenovnik isti je za sve prevoznike koji obavljaju gradski i prigradski prevoz u Banjaluci.

„S obzirom da je došlo do novog povećanja cijene goriva, mi smo bili prisiljeni da podnesemo novi zahtjev, a što je definisano i samim ugovorom. Dakle, ugovorom se definiše kada se vrši korekcija cijena. Ovdje su se već odavno ispunili uslovi da dođe do poskupljenja cijena i mi smo u skladu sa tim ugovorom podnijeli taj zahtjev. Sva tri nosioca ugovora, odnosno sve tri firme koje vrše prevoz zajedno sa svojim kooperantima u gradu i pri gradu, a radi se o Autoprevozu, Bočas Tursu i Pavlović Tursu“, navodi Mijić.

Trenutni cjenovnik usvojen je 2022. godine, a dok su sve druge komunalne usluge poskupljivale, cijene prevoza ostajale su iste, a sada u skladu sa ugovorom zatražene su izmjene.

Kada se podnosi zahtjev za poskupljenje?

Uslovi za podnošenje zahtjeva ogledaju se u presjeku goriva na tri benzinske pumpe, a koje su definisane ugovorom, a što se radi 15. u mjesecu, nakon čega se podnosi zahtjev kako bi se izvršila korekcija do početka narednog mjeseca jer 25. u mjesecu počinje prodaja karata za naredni mjesec.

„U suštini, ovo je krajnji momenat da se nešto učini. Od nekih prevoznika imamo i najavu da oni jednostavno ne mogu da rade ovoliko dugo u minusu i da će jednostavno biti prisiljeni da odustanu od daljeg prevoza da li istekom godine ili početkom godine. Ovo se sada samo nadovezalo na one stare probleme. Imamo manjak vozača, odnosno teško se dolazi do vozača. Plate naše su male da bismo zadržali ljude zbog čega većinom odlaze u inostranstvo, a plate ne možemo dići sa ovakvim prihodom“, navodi Mijić.

Pored plata tu je povećanje potrošnje habanje vozila zbog saobraćaja u gradu Banjaluka, gdje se zbog sve češćih gužvi vozila dodatno opterećuju i habaju te više troše goriva, kako Mijić navodi.

„Došlo je do povećanja svih cijena, počevši od toplog obroka do rezervnog dijela za autobus. Sve je poskupilo i mi jednostavno moramo doći do novca da bismo to mogli da isfinansiramo. Mi smo sada podnijeli zahtjev, kako je i predviđeno ugovorom i trenutno očekujemo da ćemo dobiti poskupljenje, međutim kao što smo naveli u tom zahtjevu, mi smatramo da se može izbjeći udar po džepu putnika na način da Grad preuzme tu razliku i isfinansira tu razliku za građane. To bi bilo u skladu sa onim opredjeljenjem i politikama, koje je usvojila i Skupština Grada i koje propagira Gradska uprava, da se gradski prevoz u Banjaluci postepeno dovede do besplatnog prevoza“, navodi Mijić.

Prevoznicima nije u cilju ni da vrše naplatu ni da opterećuju ni sebe ni građane, kako Mijić navodi, te odavno predlažu da se pređe na jedan novi sistem rada u gradskom i prigradskom prevozu, a to je da se angažovani prevoznik plaća po pređenom kilometru te da Gradska uprava Banjaluka u odnosu na zahtjev građana definiše broj polazaka i njihovu korekciju da bi mogla imati čistu računicu.

„Oni bi preuzeli naplatu od nas, apsolutno, a nama bi se plaćalo po pređenom kilometru. To je model koji je vrlo prisutan i u ostatku Evrope , a najbliže tome je i grad Beograd, koji je dao besplatan prevoz u gradu, a oni plaćaju prevoznicima po pređenom kilometru“, rekao je Mijić.

Besplatan prevoz

Podsjećanja radi, Skupština grada Banjaluka usvojila je mjeru koja predviđa besplatan javni prevoz za sve građane 28. maja 2025. godine, kada je usvojen budžet grada za 2025. godinu, uz amandmane skupštinske većine, međutim pomenuta odluka nikad nije stupila na snagu, a građani bi uskoro mogli plaćati i veće cijene gradskog prevoza.

„Sada je možda prilika da se uvede neki novi sistem ili da jednostavno evo za početak Grad preuzme razliku poskupljenja pa da cijena ostane ista, a da se obezbijedi to i da u nekom narednom periodu Grad u potpunosti preuzme to“, navodi Mijić.

U ovom trenutku, kako navodi direktor Autoprevoza, najbolja opcija i za prevoznike i građane jeste da Grad preuzme razliku u cijeni, odnosno poskupljenje, a prevoznici bi mogli nastaviti da rade.

Kada očekivati potencijalno poskupljenje?

Na pitanje kada bi građani mogli očekivati veće cijene, ukoliko se ugovor ne ispoštuje, Mijić navodi da prevoznici nemaju za cilj bilo koga ucjenjivati ili vršiti pritisak kako na Grad i same putnike već riješiti problem kako bi sve strane na kraju bile zadovoljne.

„Mi nismo u situaciji nikoga da ucjenjujemo i ispoštovali smo proceduru i ugovor kojim je definisana procedura izmjene cijena. Mi smo uradili prvi korak, predložili nove cijene i objasnili zbog čega je to tako i dostavili dokaze. Grad Banjaluka mora da donese oduku o promijeni cijena. Cjenovnik definiše Grad Banjaluka, ne prevoznici. Mi nakon toga kada se usvoji taj cjenovnik možemo da nastupimo. Ono što bi bilo realno jeste da to bude već od ovog mjeseca. Dakle, 25. u mjesecu počinje prodaja karata za naredni mjesec“, rekao je Mijić.

Predstavnici „Rale Tursa“ takođe su usaglašeni sa Mijićem te navode da trenutni uslovi poslovanja su jako izazovni te su korekcije neophodne kao i reakcija Grada.

„Poslujemo s minusima, ne vidimo na svjetskom tržištu moguća pojeftinjenja. Veleprodajna cijena goriva skoro je ista onoj na benzinskim pumpama, a mi ne možemo uvijek ići na pumpe i točiti gorivo“, rekao nam je Dragomir Rajilić, „Rale Turs“.

Kako Rajilić navodi, vrijeme je izazovno za sve ne samo prevoznike te je neophodno odrediti prioritete kako bi poslovanje bilo moguće.

„Shodno trenutnom stanju cijene su odavno morale ići gore, ako ćemo gledati na poskupljenje goriva i sve promjene, još od februara mjeseca. Naš cilj nije udar na građane već namjera da prevoz opstane i da posao ne stane“, govori Rajilić.

Nadležne u Gradu Banjaluka pitali smo da li planiraju preuzeti pomenutu razliku i obezbijediti sredstva kako ne bi došlo do poskupljenja, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.