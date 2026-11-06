U banjalučkom naselju Lauš, aktivno je nekoliko klizišta,a jedno od njih nalazi se u Ulici srpskih rudara.

Zbog brojnih problema u ovom naselju, ugrožena je bezbjednost vozača, pješaka,a posebno djece. Zato stanovnici apeluju da reaguju prije dolaska zime.

Iako se nalazi svega tri kilometra od Trga Krajine, pomenuta ulica suočava se sa brojnim infrastrukturnim problemima, koji posebno dolaze do izražaja tokom padavina i zimskih mjeseci.

„Svakodnevno se građani obraćaju sa problemima, a posebno će biti teško, teško je sada jer je već klizavo, a tek onda kada krenu i snježne padavine. Znamo da je i prethodnih godina bilo problema sa snijegom i da to nije ni bilo očišćeno kako treba da su građani konstantno zvali Gradsku upravu. Kod nas u mjesnoj zajednici biće samo još više problema nego što trenutno imamo“, rekla je za ATV, Milana Mišić, predsjednica Savjeta mjesne zajednice Lauš 1.

Pored gorućeg problema, klizišta, mještani se svakodnevno suočavaju sa lošom infrastrukturom poput udarnih rupa, autobuskih stajališta, koji su u katastrofalnom stanju i građani se često pitaju zašto to na Laušu nije promijenjeno, kako navodi Mišićeva, a svjedoci su da u drugim naseljima jeste.

Veoma uska ulica, koja se nalazi na uzbrdici opasnost je za vozače, a posebno pješake, koji su najranjiviji te je na pomenutom potezu mimoilaženje pravi izazov.

Dopisi, molbe i upiti poslati na adresu Gradske uprave Banjaluka mještana Lauša, nisu urodili plodom jer za nagomilane probleme, koji im otežavaju svakodnevnicu, izostao je odgovor nadležnih.

„Imamo više aktivnih klizišta i više puta smo slali dopise Gradskoj upravi, pokušali smo i putem javnosti da utičemo, a građani su bili spremni da blokiraju Karađorđevu ulicu kako bi se obratila pažnja na nas i počeli rješavati problemi. U Ulici srpskih rudara ne znam da je bilo nekih aktivnosti i da se rješava klizište po tom pitanju, ali u Kosovskoj ulici, koliko znam da je dva puta već raspisan tender za rekonstrukciju, mada prema informacijama, koje ja imam, na taj tender se niko nije prijavio“, navodi Mišićeva.

Iz Gradske uprave za ATV tvrde da su upoznati sa problemom u Ulici Srpskih rudara i nisu precizirali kada se kreće u realizaciju projekata. Kako navode neophodno je izaći na teren, utvrditi okolnosti te onda krenuti u rješavanje.

Mještani pozivaju nadležne da hitno reaguju jer stiže zima te ne žele da kao i prethodnih godina ostanu odsječeni od grada.