Građani sve više razmišljaju o nabavci ribe pred božićni post, koji počinje 28. novembra, a osim svježih proizvoda u ribarnicama, jedna od opcija je i već pripremljena pečena riba, za koju je potrebno izdvojiti različite iznose, zavisno od vrste i načina pripreme.

Koliko košta pečena riba u Banjaluci?

Dok kilogram svježe pastrmke u banjalučkim ribarnicama košta oko 20 KM, a šarana 14 KM, cijene gotove ribe u prodavnicama pokazuju koliko košta opcija za one koji žele da izbjegnu čišćenje, pripremu i prženje.

Tako kilogram pastrmke sa roštilja, prema dostupnom cjenovniku, košta 19,99 KM, dok je za pečeni oslić potrebno izdvojiti 18,99 KM.

Nešto skuplji je pečeni panirani file aljaske, čija je cijena 26,99 KM, te pečeni brancin za koji treba izdvojiti 29,90 KM.

Ljubitelji crvene pastrmke za kilogram filea treba da izdvoje 31,99 KM, dok je među skupljim izborima pečeni kotlet šarana, koji košta do čak 39,99 KM.

Koliko koštaju riblji prilozi i riblja čorba?

Osim ribe, kupcima su na raspolaganju i prilozi, pa tako kilogram dalmatinskog priloga košta 10,99 KM, dok je cijena krompir salate 11,99 KM.

U ponudi je i riblja čorba, čija je cijena 11,99 KM.

Kupci već naručuju ribu pred slave i početak posta

"Za slavu ćemo naručiti pečenu pastrmku jer nam je tako jednostavnije, a i izbjegnemo dodatni posao oko pripreme ribe. Cijene jesu blago otišle gore, ali za slavu se uvijek potrudimo da na trpezi bude svega", kaže jedna Banjalučanka.

Podsjećamo, pred početak posta povećano je interesovanje i za svježu ribu, a u banjalučkoj ribarnici "Ljilja" ranije su naveli da kupci već unaprijed naručuju ribu kako bi izbjegli čekanje u danima pred slave i tokom posta.

Uvoz ribe u BiH vrijedi gotovo 44 miliona KM

Takođe, podsjećamo da je u Bosnu i Hercegovinu u prvih deset mjeseci ove godine uvezeno 5,42 miliona kilograma ribe, ukupne vrijednosti gotovo 44 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine uvoz iznosio 5,66 miliona kilograma, vrijednih 40,52 miliona KM.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, iako je količina uvezene ribe smanjena za oko 4,3 odsto, njena vrijednost porasla je za 8,6 odsto u odnosu na prvih deset mjeseci 2025. godine.

Izvoz ribe iz BiH bilježi pad

S druge strane, izvoz je zabilježio pad i po količini i po vrijednosti. Tako je za deset mjeseci ove godine iz BiH izvezeno oko dva miliona kilograma ribe, vrijedne 20,43 miliona KM, dok je u istom periodu lani izvoz iznosio 2,18 miliona kilograma, odnosno 20,76 miliona KM.

Podaci pokazuju da je količina izvezene ribe smanjena za oko 8,1 odsto, dok je njena vrijednost manja za oko 1,6 odsto, piše Nezavisne novine.