Koliko košta vozački ispit u Banjaluci

Dok pojedine škole bilježe pad broja kandidata i do 25 odsto, druge održavaju stabilan priliv polaznika, ali svi sagovornici saglasni su u stavu da su trenutne cijene obuke neodržive na duže staze.

"Po analizi koju smo radili, realna cijena obuke, kada bi se sve mjerilo 'u marku', trebalo bi da iznosi oko 1.600 KM. Radi poređenja, u Sarajevu se kompletna obuka kreće između 1.900 i 2.200 KM, što je znatno realnije, iako je i to veliki udar na budžet stanovništva", naveo je za "Nezavisne" jedan od banjalučkih instruktora.

Rast troškova pritiska auto-škole

Rast troškova goriva i održavanja vozila, uz najavljene izmjene pravilnika i povećanje obaveznog broja časova, primoravaju vlasnike auto-škola da razmišljaju o korekciji cijena.

Trenutne cijene kompletne obuke u Banjaluci variraju u zavisnosti od škole. U pojedinim auto-školama praktični dio obuke košta oko 1.050 KM, uz dodatnih 100 KM za teoretsku nastavu, dok se u drugim cijene kreću i do 1.300 KM. U ovaj iznos uračunati su teoretska nastava, testovi, 35-časova vožnje te troškovi ljekarskog uvjerenja, prve pomoći i taksi ispitnom centru.

U školama koje već bilježe pad odziva kandidata od 20 do 25 odsto u odnosu na prethodni period, dizanje cijena posmatraju s velikim oprezom.

"Ako podignemo cijenu, broj kandidata će se još drastičnije smanjiti. Ako ostavimo trenutne cijene, ulazimo u ekonomski problem. Uvijek se traži neki kompromis i nadamo se stabilizaciji troškova kako bismo izbjegli drastična poskupljenja", istakao je za "Nezavisne" predstavnik jedne od auto-škola.

Gužve u saobraćaju dodatni problem za obuku

Pored finansijskih izazova, svakodnevni problem instruktorima i kandidatima predstavljaju i sve veće saobraćajne gužve. Sa procjenom od oko 108.000 registrovanih vozila u Banjaluci, saobraćajni špicevi direktno utiču na izvođenje časova.

Zbog zakonskih ograničenja, kandidat smije voziti najviše dva školska časa zaredom (ukupno 90 minuta). Kada vozilo zapadne u zastoj, dragocjeno vrijeme teče, a čas postaje neproduktivan za samog polaznika.

Izbjegavaju se najopterećenije dionice, poput kružnih tokova i saobraćajnica oko "Audi" servisa, u korist drugog tranzita i alternativnih ulica. Znatni dio obuke preusmjerava se u naselje Lazarevo zbog poligona i ulica kojima ispitne komisije najčešće vode kandidate. Početni časovi obavljaju se na manje frekventnim lokacijama, dok se kasniji časovi usmjeravaju upravo na saobraćajne gužve kako bi se kandidat osposobio za realne uslove na putu.

"Mi ne jurimo prolazno vrijeme od tačke A do tačke B, već je cilj edukacije da se kandidat osposobi za vožnju, uključujući i snalaženje u gradskoj gužvi, koja je postala svakodnevica", zaključuju instruktori.

Novi pravilnik mogao bi donijeti dodatna poskupljenja

U narednom periodu ostaje da se vidi kada će najavljeni novi pravilnik i povećanje broja časova stupiti na snagu, što će sasvim sigurno donijeti i konačni talas poskupljenja vozačkih ispita u gradu na Vrbasu.