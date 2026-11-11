Lazarevo na mukama: Mještani traže pomoć, Gradska uprava bez odgovora

Zahtjevi, molbe i pozivi, kao i prikupljeni potpisi naslovljeni na adresu Gradske uprave Banjaluka, nisu dali odgovor, a kamoli rješenja.

„Ovdje nenormalan čovjek, na ovom mjestu gdje je sada, ne bi stavio autobusku stanicu. Iz kojih sad razloga on vrši teror na ovom narodu. Narod ne može da živi“, rekao je za ATV Spasoje Majstorović, mještanin.

Mještani Lazareva, Gradskoj upravi Banjaluka uputili su spisak komunalnih i infrastrukturnih problema, kako govori predsjednik MZ Lazarevo 1, Igor Vidović.

Igor Vidović ATV

„Imamo autobusko stajalište, koje je pomjereno naprijed još 100 metara sa prethodne lokacije i sada imamo toliko jednu nelogičnost da u jednom ovako velikom naselju imate dvije stanice u rasponu od kilometar i dvjesta. Za stanovnike ovog naselja stvarno to je, ja mogu da kažem, ismijavanje Gradske uprave prema ovom narodu i ljudima, koji ovdje žive“, rekao je Vidović za ATV.

Prema njegovim riječima, iz kancelarija se ne crtaju autobuska stajališta, a da se prije toga ne konsultuju nadležni sa građanima Banjaluke, odnosno mještanima naselja o kome se radi u ovom slučaju.

Autobus Lazarevo ATV

„Postoji savjet mjesne zajednice, postoje građani, kojima se obraćaju. Nama se dnevno obrati po petoro ljudi zbog ovog pomenutog“, jasan je Vidović.

Kako on dalje navodi, naselje se širi, a porastom broja stanovnika šire se i potrebe kako komunalne tako i infrastrukturne, koje nadležni u Gradskoj upravi moraju ispratiti kako bi život bio moguć, a ne otežan svakodnevnim problemima.

„Danas su urađeni lokacijski uslovi i sada imamo obećanje da će biti i ta građevinska urađena u što skorijem periodu, ali meni je krivo da smo mi izgubili skoro četiri godine u ovom problemu. Ni to stajalište nije normalno uređeno, njemu se ne može normalno prići, drugi objekti u njegovoj blizini su zagrađeni. Imamo probleme i sa saobraćajnim gužvama gdje nam treba po pola sata da dođemo do grada“, navodi Vidović.

Ekipa ATV-a obratila se i Gradskoj upravi Banjaluka, vezano za gore pomenute zahtjeve i probleme mještana Lazareva, ali kao ni oni, ni mi nismo imali sreće sa odgovorima.