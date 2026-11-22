Grijanje danas neće funkcionisati u nekoliko ulica u Banjaluci, a meteorolozi su najavili hladnije vrijeme u drugom dijelu dana.

Kako su saopštili iz Eko toplana, zbog redovnog održavanja sistema daljinskog grijanja grijanje će biti isključeno potrošačima čiji se stambeni i poslovni objekti toplotnom energijom snabdijevaju iz kotlovnice Kosmos.

Isporuke toplotne energije biće obustavljena u periodu od 16 do 21 čas.

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"Isporuka je obustavljena i korisnicima u ulicama Starine Novaka 3, 5 i Miše Stupara 40, zbog kvarova na dotrajaloj distributivnoj mreži. Interventni timovi saniraju kvarove kako bismo u što kraćem roku uspostavili uredan režim isporuke", saopštili su iz Eko toplana.

Podsjetimo, iz ovog preduzeća zatražili su povećanje cijene grijanja, koje bi u Banjaluci moglo da poskupi već od decembra, ukoliko dogovor bude postignut tokom novembra.

Upozorili su da su opterećeni ranijim obavezama i troškovima koji premašuju prihode, zbog čega ne mogu da garantuju da u narednoj godini neće biti prekida u isporuci toplotne energije.

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"Ukoliko se pregovori sa Gradom uspješno završe i rješenje usvoji sada u novembru, nova cijena grijanja počeće da se primjenjuje već naredni mjesec, odnosno u decembru", poručili su iz Eko toplana.

Uveče i naredne noći u Banjaluci jaka kiša uz zahlađenje, a povremeno će biti i vjetrovito, prognoza je RHMZ.

(Srpska info)