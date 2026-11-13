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Napušteni automobili mogli bi nestati sa banjalučkih ulica

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АТВ редакција
13.11.2026 14:23

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Kolona automobila.
Foto: Pexels/SOYD CONTENIDO:

Napušteni, neregistrovani i havarisani automobili koji zauzimaju javne površine u Banjaluci mogu biti uklonjeni o trošku vlasnika, a ukoliko ih niko ne preuzme u roku od 15 dana od odvoženja, predviđena je njihova prodaja u sekundarne sirovine.

Ovo pravilo, koje već godinama postoji u gradskim propisima, zadržano je i u novom prijedlogu Odluke o komunalnom redu koji je ponovo upućen odbornicima.

Prema članovima 96. i 97. prijedloga, vozila koja su napuštena, neregistrovana, havarisana ili tehnički neispravna uklanjaju se sa javnih površina i odvoze na za to određeno mjesto, pri čemu troškove snosi vlasnik, piše BL portal.

Novi prijedlog precizira da se napuštenim smatra vozilo ostavljeno bez nadzora i očigledne namjere vlasnika da ga koristi i ukloni.

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Neregistrovanim se smatra automobil bez istaknutih registarskih oznaka ili vozilo za koje se dodatnim provjerama utvrdi da nije registrovano. Havarisano i tehnički neispravno vozilo definiše se kao ono koje se očigledno ne može koristiti.

Ukoliko je vlasnik nepoznat, komunalni policajac donosi rješenje kojim nalaže uklanjanje automobila u određenom roku. Rješenje se ostavlja na vozilu, uz naznačen datum i vrijeme, čime se, prema prijedlogu, smatra da je uredno dostavljeno.

Poslije uklanjanja počinje rok od 15 dana

Ako vozilo ne bude uklonjeno u ostavljenom roku, predviđeno je njegovo prinudno uklanjanje i premještanje na odgovarajuću lokaciju.

Od dana kada je automobil fizički uklonjen vlasnik ima 15 dana da ga preuzme, uz obavezu plaćanja troškova odvoženja, čuvanja i drugih nastalih izdataka.

Ukoliko taj rok istekne, prijedlog predviđa prodaju vozila u sekundarne sirovine radi namirenja troškova premještanja, skladištenja i prodaje. Ostvareni prihod uplaćuje se u budžet Grada Banjaluka.

Ipak, mogućnost prodaje automobila na ovaj način nije novost. BL portal je još 2019. godine pisao o napuštenim automobilima na banjalučkim parkinzima, kada je Komunalna policija potvrdila da se vozila koja vlasnici ne preuzmu u propisanom roku mogu prodati kao sekundarne sirovine.

Novembarski prijedlog zadržava taj mehanizam, ali detaljnije razdvaja napuštena, neregistrovana i tehnički neispravna vozila. O novoj odluci tek treba da odlučuje Skupština grada.

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Tagovi :

Skupština grada Banjaluka

Automobil

Auto

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