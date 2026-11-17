Manifestacija „Banjalučka zima“ svečano će biti otvorena 1. decembra, a posjetioce i ove godine očekuju brojni praznični sadržaji, koncerti i zabavni programi za sve generacije.

Manifestacija „Banjalučka zima“ svečano će biti otvorena 1. decembra, a posjetioce i ove godine očekuju brojni praznični sadržaji, koncerti i zabavni programi za sve generacije.

Centralno mjesto okupljanja biće zimski market „Zimzobal“ u Parku „Petar Kočić“, koji će ove godine posljednji put biti organizovan na toj lokaciji.

Zimzobal na Kastelu

Kako je najavila projekt menadžer Grada Banjaluka Milada Šukalo, od naredne godine „Zimzobal“ će biti premješten na tvrđavu Kastel, gdje je planirano proširenje manifestacije.

„Ovo će ujedno biti i posljednji 'Zimzobal' u Parku, jer je naša odluka da naredne godine, upravo na inicijativu građana, zimski market bude u nešto većem obimu i da se održava na tvrđavi Kastel“, rekla je Šukalo.

Ovogodišnji „Zimzobal“ donijeće bogatiju gastronomsku ponudu, veći broj prazničnih kućica, kao i raznovrstan muzički program.

Šukalo je istakla da Grad svake godine nastoji da unaprijedi ponudu, ali i da kroz ovu manifestaciju pruži podršku domaćim privrednicima i ugostiteljima.

„Svake godine povećavamo broj izlagača i mijenjamo sadržaj. Biće malo drugačija ponuda na štandovima, a želja nam je i da naše male privrednike promovišemo tako što ćemo za njih obezbijediti dodatne štandove“, navela je Šukalo.

Svečano otvaranje 1. decembra pratiće puštanje prazničnih lampiona, druženje sa Djeda Mrazovima i brojna iznenađenja za najmlađe.

Neda Ukraden za Novu godinu

Poseban dio programa biće organizovan povodom dočeka Nove godine na otvorenom, kada će Banjalučane i turiste zabavljati Neda Ukraden.

Tradicionalno će biti organizovan i doček Dječije nove godine, uz posebno osmišljene programe i zabavu za najmlađe sugrađane.

Praznični program obuhvatiće i „Zimu u Domu omladine“, kao i obilježavanje Pravoslavne nove godine.