Neobičan incident: Auto se sam provozao u Banjaluci, reagovala i policija

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Neobična situacija dogodila se jutros u Banjaluci kada se automobil sam provozao ulicom, a zbog ovog slučaja reagovala je i patrola policije.

Naime, u Ulici Prvog krajiškog korpusa jedan automobil se otisnuo sa parkinga na saobraćajnicu. Zbog ovog nesvakidašnjeg događaja saobraćaj je bio kratko usporen, ali nije bilo većih problema. Srećom, kako su posmatrači ispričali za ATV, niko nije povrijeđen u ovoj neobičnoj situaciji, a na mjesto događaja izašla je i policija.

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