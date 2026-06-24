Neobično: Banjalučani sve više kupuju biber sprejeve

Na ulicama Banjaluke sve je primjetniji trend povećane brige građana za sopstvenu bezbjednost.

Bilo da se radi o kasnim povracima kući, mračnim prolazima ili jednostavnoj želji za dodatnim osjećajem bezbjednosti, Banjalučani sve češće posežu za praktičnim rješenjima. Jedno od najpopularnijih sredstava za samoodbranu postao je biber sprej.

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​Prodavci u specijalizovanim radnjama potvrđuju da interesovanje ne jenjava, a kupci više nisu samo žene, kako se to obično misli.

​Koje su veličine biber sprejevi i koliko koštaju?

​Ponuda na tržištu je raznolika i prilagođena svačijem džepu, ali i praktičnim potrebama.

Cijena i veličina diktiraju i broj mogućih upotreba:

​Jednokratni sprejevi i “olovke”: Koštaju 15 KM. U ovu kategoriju spada i specifični model u obliku olovke koji ostavlja crveni trag na napadaču (koji policija koristi za identifikaciju).

​Srednji modeli (3-4 korištenja): Koštaju 20 KM i za njima vlada najveća potražnja.

Veći modeli (7-8 korištenja): Koštaju 25 KM.

​Veliki modeli (oko 10 korištenja): Za njih je potrebno izdvojiti 32 KM.

​”Uglavnom uzimaju ovaj od 20 maraka, koji ima tri do četiri korištenja, iz razloga što je mali, i kada ga kupuju žene može stati u torbicu. Ili generalno, ko god da uzima, da može lijepo stati u torbu, a i ima više korištenja. Jer od jednog nemaju ništa”, objašnjava radnica u jednoj banjalučkoj prodavnici.

​Ko su najčešći kupci u Banjaluci?

​Iako vlada mišljenje da biber sprej kupuju isključivo žene koje se noću same vraćaju kući, statistika sa terena pokazuje potpuno drugačiju sliku. Muškarci i žene podjednako posjećuju radnje, a nerijetko se kupuje i porodično.

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​”U danu, koliko muškaraca kupi, toliko će i žena, a desi se i da dođe muž da kupi za svoju ženu, da ima za zaštitu kada izlazi. Gotovo uvijek kupuju ovaj od 20 maraka, i uzmu po dva, tri komada, da imaju i on i žena, jer smatraju da je to najbolje sredstvo za samoodbranu”, navodi radnica.

Zanimljivo je da efikasnost ovog sredstva priznaju i profesionalci. Policijski službenici u Banjaluci takođe su redovni kupci.

​”Policija je to potvrdila, i oni često dolaze i kupuju biber sprejeve. Kada su na službi, najbolje je ako dođe do napada samo pošpricati napadača biber sprejem”, dodaje ona, prenosi "BL Portal".

​Moć čistog bibera: Kako djeluje i koliko je opasan?

​Biber sprej je dizajniran tako da trenutno onesposobi napadača, dajući žrtvi dovoljno vremena da pobjegne i pozove pomoć.

Efekat zavisi od mjesta kontakta, ali je u svakom slučaju izuzetno neprijatan.

"Sve zavisi gdje se šprica. Ako se našprica po koži, isto može početi peći. Ovo je čist biber, i ako pošpricate po očima i licu osobu, ona neće moći reagovati", objašnjava radnica.

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​O tome koliko je supstanca jaka i prodorna govori i nesvakidašnja anegdota iz banjalučke radnje, koja poziva na ogroman oprez prilikom rukovanja, jer su ovi sprejevi izuzetno osjetljivi na dodir.

​”Bila je situacija da je mušterija jednom slučajno aktivirala biber sprej, jer je osjetljiv na dodir, i potrebno je samo malo jače pritisnuti i on se aktivira. Radnja se morala zatvoriti na tri sata, niko nije mogao biti u radnji zbog tog mirisa, jer je miris neugodan i grize”, priča ona.

​Rast prodaje biber sprejeva u Banjaluci jasno pokazuje da građani preuzimaju inicijativu kada je u pitanju lična zaštita. Uz pristupačne cijene i visoku efikasnost, ovaj mali rekvizit mnogima pruža ono najvažnije, a to je miran san i sigurniji korak ulicama.