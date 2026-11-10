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Nesvakidašnji prizor u Banjaluci: Pas iščupao tablice sa parkiranog automobila

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Марија Милановић
10.11.2026 17:51

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Da su Banjalučani na mukama kad su psi lutalice u pitanju, dokaz je i snimak jednog, koji je iščupao registarske tablice sa parkiranog automobila.
Foto: Ustupljena fotografija

Da su Banjalučani na mukama kad su psi lutalice u pitanju, dokaz je i snimak jednog, koji je iščupao registarske tablice sa parkiranog automobila.

Ova nesvakidašnja scena odigrala se danas u banjalučkom naselju Kočićev vijenac, kada je jedan pas, po svemu sudeći lutalica izgrizao i iščupao tablice sa parkiranog vozila na parkingu kod zgrade.

Ovaj prizor snimio je jedan od stanara.

Banjaluka već duže vrijeme stanište je velikog broja pasa lutalica, a zbog čega se mogu čuti primjedbe sve većeg broja građana.

Da je strah pojedinih Banjalučana opravdam, dokaz je i pričinjena materijalna šteta na vozilu. Na sreću, niko od građana nije povrijeđen niti napadnut, kako javljaju čitaoci.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje problema pasa lutalica u Banjaluci i bezbjednosti građana, ali i potrebe za sistemskim rješavanjem ovog problema.

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Tagovi :

Banjaluka

Kočićev vijenac

pas iščupao tablice

Psi lutalice

video snimak

Materijalna šteta

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