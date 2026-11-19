Zagađenost vazduha ponovo je jedna od glavnih tema u Banjaluci, gdje sa dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja raste zabrinutost zbog kvaliteta vazduha koji građani svakodnevno udišu.

Dok se magla i dim zadržavaju iznad grada, postavlja se pitanje koliko je vazduh zaista zagađen i kakve posljedice to može imati po zdravlje stanovništva.

Koliko je zapravo opasno svakodnevno izlaganje nezdravom vazduhu, koje kategorije stanovništva su najugroženije i kako se zaštititi za ATV je pojasnila dr Verica Jaćimović Momić, ljekar u Službi za higijenu u JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Zagađen vazduh utiče na respiratorna i kardiovaskularna oboljenja jer dovodi do iritacije očiju, nosa, grla, izaziva kašalj, stezanja u grudima i otežano disanje i pogoršava stanja kao što su astma, upala pluća, bronhitis, srčana oboljenja. Osim toga aerozagađenje je povezano i sa nizom drugih oboljenja kao što je povećana učestalost i smrtnost od dijabetesa tipa 2, loši ishodi porođaja i neurološke promjene. Prema IARC (International Agency for Research on Cancer) zagađenje vazduha je klasifikovano kao kancerogen grupe 1 – dokazani kancerogen, navode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Povećanu osjetljivost na štetne efekte aerozagađenja imaju: djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe sa hroničnim oboljenjima (dijabetes, kardiovaskularne bolesti, hronične opstruktivne bolesti pluća, maligne bolesti). Aerozagađenje tokom zimskih mjeseci povećava broj pacijenata sa respiratornim tegobama.

Kako se zaštititi?

U cilju prevencije i smanjenja mogućih negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske preporučuje sljedeće mjere:

- Naročito osjetljive kategorije stanovništva treba da izbjegavaju dugotrajne i intenzivne fizičke aktivnosti na otvorenom, posebno uz saobraćajnice i u naseljima sa najvećim aerozagađenjem.

- Hronični bolesnici redovno da uzimaju terapiju i traže savjet ljekara u slučaju pogoršanja ili produženog trajanja simptoma respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

- Izbjegavati nepotrebne dodatne izloženosti zagađujućim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja hemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.

- Koristiti sredstva javnog prevoza kako bi se smanjio broj vozila i njihov uticaj na aerozagađenje.

- Smanjiti grijanje na čvrsta goriva, ako je moguće koristiti grijanje iz obnovljivih izvora energije (toplotne pumpe i solarni paneli).

Koje vremenske prilike najviše pogoduju povećanju koncentracija zagađujućih materija za ATV pojasnili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Najvećem povećanju koncentracije zagađujućih materija u vazduhu pogoduju sledeće vremenske prilike:

Temperaturna inverzija jer sprečava vertikalno kretanje vazduha i zadržava zagađujuće materije blizu tla.

Odsustvo vjetra onemogućava raznošenje zagađenog vazduha

Stabilno vrijeme jer spriječava miješanje vazdušnih slojeva

Visok atmosferski pritisak – često donosi vedro vrijeme, slab vjetar i slabo strujanje vazduha.

Magla i velika vlažnost vazduha – mogu doprinijeti zadržavanju zagađujućih materija.

Kako temperaturna inverzija utiče na zadržavanje zagađujućih materija iznad grada?

Temperaturna inverzija značajno doprinosi zadržavanju zagađujućih materija u vazduhu jer sprečava njihovo prirodno vertikalno kretanje u atmosferi. U normalnim uslovima, temperatura vazduha opada sa porastom nadmorske visine. Topliji vazduh pri tlu se podiže, a hladniji se spušta, što omogućava miješanje vazduha i rasipanje zagađujućih materija. Temperaturna inverzija djeluje u vidu nevidljivog poklopca iznad grada, sprečava širenje zagađenja u više slojeve atmosfere i dovodi do nagomilavanja štetnih materija pri tlu. Zbog toga su smog i zagađenje posebno izraženi tokom zime, kada su inverzije česte.

Koliko često se ova pojava javlja u Banjaluci tokom zime?

Što se čestine pojave tiče, ona zavisi znatno od godine do godine. Prosječan broj dana sa maglom za Banjaluku na godišnjem nivou iznosi 59 dana. To se odnosi i na dane kada magla traje par sati tokom jutra ali i na situacije kada imamo maglu tokom cijelog dana. Prošle godine je bilo 90 dana sa maglom.

Može li se na osnovu vremenske prognoze unaprijed predvidjeti period izrazito zagađenog vazduha?

U zavisnosti od vremenske prognoze može se unaprijed očekivati period sa povišenim koncentracijama PM10 čestica. Nepovoljnije vremenske prognoze (temperaturna inverzija, odsustvo vjetra, visok atmosferski pritisak, magla i povećana vlažnost vazduha, duži period bez padavina) ukazuju da se može očekivati povećano zagađenje vazduha. Praćenjem vremenske prognoze i podataka o kvalitetu vazduha moguće je pretpostaviti da će doći do perioda povećanog zagađenja vazduha.

Da li su vidljive određene promjene kada je u pitanju kvalitet vazduha u Banjaluci, u odnosu na prošlu godinu? O kojim promjenama se radi, ukoliko ih ima?

U posljednjih nekoliko godina nisu vidljive promjene kad je u pitanju kvalitet vazduha, uglavnom su prekoračene 24h granične i tolerantne dnevne vrijednosti PM10 , takođe su zabilježena prekoračenja azot-dioksida NO2 na godišnjem nivou kao i granične i tolerantne vrijednosti PM2.5 na godišnjem nivou, ostale zagađujuće materije ne prekoračuju ni granične ni tolerantne vrijednosti u Gradu Banja Luka na mjernom mjestu Lazarevo.

U toku zimskog perioda u 2025. godini zabilježena su česta prekoračenja 24h graničnih vrijednosti PM10 (80 dana u toku godine). U 2026. godini, na pragu je zimska sezona, mjerene vrijednosti PM10 su slične, kao i prethodnih godina za ovo doba godine.

Pitanja o aerozagađenju kao i tome koje konkretne mjere Grad trenutno sprovodi kako bi se smanjilo zagađenje vazduha uputili smo i nadležnom odjeljenju u Gradskoj upravi Banjaluka, a odgovore do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Dok podaci pokazuju da problem zagađenosti vazduha u Banjaluci ostaje prisutan i tokom ove godine, iz Instituta za javno zdravstvo upozoravaju na zdravstvene rizike dugotrajnog izlaganja zagađenom vazduhu, dok izostaju konkretni odgovori Gradske uprave o mjerama koje se preduzimaju kako bi se kvalitet vazduha poboljšao.