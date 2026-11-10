Logo

Ni vjetar nije zaobišao Banjaluku: Polomljeno stablo završila na trotoaru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Марија Милановић
10.11.2026 15:24

Komentari:

0
Ovaj put to nije bila kiša već jak vjetar, koji je za sobom ostavio ne samo nagomilano lišće već cijelu jednu granu, koja leži na trotoaru u banjalučkom naselju Kočićev vijenac tik uz autobusko stajalište.
Foto: ATV

Dolaskom jesenjih dana, kiše, vjetra i nestabilnog vremena došli su i oni problemi, koji uglavnom pogađaju pješake.

Neprohodne ulice i trotoari postali su pravi mali izazov u svakodnevnici velikog broja građana, a često se zna desiti da je skoro pa nemoguće proći nekim dijelom grada zbog nagomilanog lišća, blata i lokvi, koje je za sobom ostavila kiša.

Ovaj put to nije bila kiša već jak vjetar, koji je za sobom ostavio ne samo nagomilano lišće, već stablo, koje leži na trotoaru u banjalučkom naselju Kočićev vijenac tik uz autobusko stajalište.

Vjetar napravio probleme u Kočićevom vijencu

Prema najavama meteorologa danas se u dijelovima Republike Srpske, kao što je to Banjaluka očekuje nestabilno vrijeme praćeno jakim vjetrom, te se mole građani na dodatni oprez.

Шахт шахтови сливници одводи

Banja Luka

Kiša već pravi probleme, dok su slivnici i trotoari u Banjaluci zatrpani lišćem

Podsjećanja radi, sve su češće kritike na račun higijene u najvećem gradu Srpske s obzirom da dolaskom kiše zatrpani šahtovi ne mogu propuštati vodu na vrijeme te se ista nakuplja praveći velike lokve, a lišće koje se danima taloži pretvara se u klizavi prekrivač.

Градска управа Бањалука

Banja Luka

Revizori otkrili: Milioni za čišćenje grada otišli na prevoz penzionera u Banjaluci

Ostaje da se vidi da li će nadležne gradske službe reagovati i ukloniti polomljeno stablo, ali i riješiti probleme sa održavanjem ulica i trotoara, na koje građani već duže vrijeme ukazuju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Kočićev vijenac

Palo stablo

Gradska uprava Banjaluka

vjetar

Vrijeme

Komentari (0)

Više iz rubrike

Skupština grada Banjaluka 5.8.2026.

Banja Luka

Sjednica banjalučke Skupštine 19. novembra

5 h

0
Bez struje više banjalučkih ulica

Banja Luka

Bez struje više banjalučkih ulica

8 h

0
Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Banja Luka

Zeljković: Stanivuković da dostavi Nacrt budžeta, nećemo dozvoliti da stvori probleme

1 d

1
klkuč, nekretnina, vrata

Banja Luka

U Banjaluci prodato najviše stanova, evo kolika je prosječna cijena kvadrata

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima