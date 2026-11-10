Dolaskom jesenjih dana, kiše, vjetra i nestabilnog vremena došli su i oni problemi, koji uglavnom pogađaju pješake.

Neprohodne ulice i trotoari postali su pravi mali izazov u svakodnevnici velikog broja građana, a često se zna desiti da je skoro pa nemoguće proći nekim dijelom grada zbog nagomilanog lišća, blata i lokvi, koje je za sobom ostavila kiša.

Ovaj put to nije bila kiša već jak vjetar, koji je za sobom ostavio ne samo nagomilano lišće, već stablo, koje leži na trotoaru u banjalučkom naselju Kočićev vijenac tik uz autobusko stajalište.

Vjetar napravio probleme u Kočićevom vijencu

Prema najavama meteorologa danas se u dijelovima Republike Srpske, kao što je to Banjaluka očekuje nestabilno vrijeme praćeno jakim vjetrom, te se mole građani na dodatni oprez.

Banja Luka Kiša već pravi probleme, dok su slivnici i trotoari u Banjaluci zatrpani lišćem

Podsjećanja radi, sve su češće kritike na račun higijene u najvećem gradu Srpske s obzirom da dolaskom kiše zatrpani šahtovi ne mogu propuštati vodu na vrijeme te se ista nakuplja praveći velike lokve, a lišće koje se danima taloži pretvara se u klizavi prekrivač.

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Ostaje da se vidi da li će nadležne gradske službe reagovati i ukloniti polomljeno stablo, ali i riješiti probleme sa održavanjem ulica i trotoara, na koje građani već duže vrijeme ukazuju.