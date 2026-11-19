„Danas je možda i najvažnija sjednica u toku ove godine, a tiče se rasprave o dokumentima koji su najvažniji dokumenti o funkcionisanju grada. Radi se o nacrtu rebalansa budžeta za 2026. i nacrtu budžeta za 2027. godinu“, rekao je za ATV Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Pored ovih primarnih dokumenata tu su i oni koji se odnose na odluke o komunalnom redu, o kojima će raspravljati danas odbornici kao i te je naveo i trenutnu situaciju kada su regulacioni planovi u pitanju.

„Imamo interesantnu situaciju i sa regulacionim planovima, čak i dopune sa nekih 7, 8 tačaka, iako je, sjećate se, gradonačelnik rekao da neće dostavljati tačke, koje se tiču regulacionih planova dok se ne završi urbanistički, ali evo, kao da su dva različita čovjeka govorila o tome. Jedan onaj koji je otišao u Bijeljinu i to izjavio i onaj koji je ostao ovdje u Banjaluci“, navodi Ninković.

Prema njegovim riječima, na sjednici će se naći i tačke koje se odnose na zamjenu zemljišta, kompletiranje građevinskih parcela, izdavanje poslovnih prostora u zakup pod posebnim uslovima, i dr.

Ninković je izrazio nadu da će današnja sjednica biti konstruktivna s obzirom da su na dnevnom redu neke od presudnih stvari za normalno funkcionisanje Banjaluke.

„Gradonačelnik nije četiri mjeseca dostavljao materijale u Skupštinu, nisam očekivao prije, ni izbore jer je bio dogovor da imamo redovnu ljetnu pauzu i izbornu, ali sam zaista očekivao da ćemo ubrzo nakon izbora dobiti materijale koje je gradonačelnik sa svojim saradnicima pripremio. Više od mjesec i po dana samo čekali na ove materijale i sigurno je da će ova sjednica potrajati“, govori Ninković.

Takođe, on je kazao i da tačke poput neradne nedjelje i kladionica, a koje gradonačelnik pokušava da „reciklira“ kad god ima pad rejtinga ili potrebu da Skupštinu okrivi za pomenute.

„Ja moram reći, evo da su u pitanju tačke, koje nemaju rješenja za koja se gradonačelnik zalaže. U pitanju je čisti populizam i marketing kao i želja da konstantno ima nekog krivca i nekog protivnika i da na takav način pokušava da vrati svoj rejting. Ako je evo riječ o neradnoj nedjelji, to je pitanje na koje smo odgovore i podatke tražili i iz našeg okruženja i da vidimo šta je osim toga što se neće raditi nedjeljom, koji su i negativni efekti takve odluke i gradonačelnik to prešuti. Ali, kada dobijemo odgovore od nadležnih institucija, koje se bave time i procjenama, počevši od Privredne komore, pa do kontakta sa drugim opštinama i gradovima, koji su to uveli, vidimo da ima opština i gradova koji su se pokajali“, govori Ninković.

Takođe, on se osvrnuo i na odluku o povećanju taksi kladionicama, gdje gradonačelnik predlaže da iste porastu sa 5.000 na 25.000 KM. Prema njegovim riječima, kladionice će platiti ovu cijenu ali će razmisliti o taksi u visini 500.000 KM. S druge strane moguće je uticati na otvaranje kladionica u novim zgradama od strane grada gdje bi svaka druga djelatnost mogla funkcionisati, ali ne i kladionice.

„Hoću da kažem da je gradonačelnik imao mnogo mehanizama da ograniči kladionice, spriječi da rade, da se reklamiraju i da je njemu stvarno namjera bila da ih udalji danas ovaj problem ne bismo imali. Njegov cilj je bio naplata i popunjavanje deficita i rupa u budžetu. Ovdje nije u pitanju empatija prema djeci i mogli smo se odlučiti na tu taksu od 500.000 KM i ako se neko odluči i da plati da taj novac uložimo zaista na korist djece i tipa otvaranja i izgradnje vrtića“, navodi Ninković.

U banjalučkim klupama danas su se trebali naći i pet novih odbornika, a za koje Ninković kaže da mogu i te kako uticati na odluke i rasprave, ali CIK BiH još uvijek nije potvrdio njihove mandate, odnosno zamjenske mandate, niti je u Skupštinu Grada poslao rješenje ili sertifikat koji pravosnažno potvrđuje nove mandate i da se danas ipak radi bez pomenutih odbornika jer se još uvijek niko nije prijavio da je dobio potvrdu mandata.