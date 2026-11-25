Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je Srni da će redovno skupštinsko zasjedanje biti nastavljeno u petak, 27. novembra.

Sjednica je 19. novembra okončana nakon što je razmotren Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva ulice "Ulica hrabrih srca", te nakon konsultacija sa šefovima klubova i odborničkih grupa u banjalučkoj Skupštini.

Odbornici su na sjednici 19. novembra diskutovali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, te više regulacionih planova.

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U nastavku zasjedanja pred odbornicima će se prema usvojenom dnevnom redu naći Nacrt budžeta za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM, Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 352,91 milion KM što je za 69 miliona KM ili 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

Dnevnim redom obuhvaći su i izvještaj o radu gradonačelnika i o izvršenju budžeta za 2025. godinu, a odbornici će razmatrati i utvrđivanje stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu i raspodjelu neutrošenih namjenskih sredstava.

Pred odbornicima će biti i konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Posljednja redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka, prije sjednice 19. novembra, održana je početkom jula, a vanredna početkom avgusta.