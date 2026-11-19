Nevrijeme koje je zahvatilo Banjaluku u poslijepodnevnim satima u četvrtak, 19. novembra, već je napravilo određene probleme, posebno u saobraćaju.

U nekoliko naselja stabla su pala na saobraćajnice, zbog čega je znatno otežano kretanje vozila.

U naselju trapisti jeda grana pala je nasred puta i dovela do manjeg prekida u saobraćaju.

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Takođe, kako javljaju građani sa mjesta događaja, stablo je palo nasred puta i u naselju Ramići što takođe uzrokuje zastoje.

Kiša i vjetar stigli u Banjaluku

Nešto poslije 17 sati u najveći grad Republike Srpske počela je da pada jača kiša praćena snažnijim vjetrom.

Prema najavama meteorologa, nevrijeme će trajati satima.

Upozorenje na olujni vjetar

Podsjećamo, ranije u toku dana izdato je upozorenje građanima na jak do olujni vjetar koji će zahvatiti dijelove Republike Srpske, pa tako i Banjaluku.

Osim vjetra, najavljene su i padavine. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne biće obilne uz prognozirane količine 15 do 40 litara po metru kvadratnom.

U brdsko-planinskim zonama sjeverno od Mostara i do 90 litara po kvadratu. U ostatku zemlje bez većih količina padavina danas, lokalno kiša.

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Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske upozorili su građane da se od sredine dana, tokom popodneva i uveče, u Hercegovini očekuje jačanje jugozapadnog i južnog vjetra, uz udare od 40 do 80, ponegdje i do 100 kilometara na čas.

"Kasnije popodne i uveče, od 17 časova do ponoći, od sjeverozapada, preko sjevera ka istoku, brzo će se premještati jak do olujni vjetar, uz pljuskove. Očekuju se udari od 40 do 90 kilometara na čas", naveli su iz Zavoda.