Otvoreno novo dječije igralište u Rosuljama: Dodik poručio da se akcija nastavlja širom Banjaluke

Igralište u Rosuljama izgrađeno je u okviru projekta obnove i izgradnje 50 igrališta širom Republike Srpske, a koji se realizuju sredstvima Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Nakon godina čekanja, konačno će uživati i roditelji i djeca, a radost i zahvalnost ne kriju.

„Zaista je divno vidjeti ovoliki broj djece ovdje. Na inicijativu građana Rosulja, ali i uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske, obezbijeđeni su uslovi od strane Poljoprivredne škole i danas smo otvorili igralište, šesto ili sedmo po redu i zaista je zadovoljstvo vidjeti osmijehe na licima ovolikog broja djece“, poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Kako je naveo Dodik, ovdje nije kraj, akcija se nastavlja jer je cilj učiniti ono najbolje za sve građane u mnogobrojnim banjalučkim naseljima.

„Veliki broj građana potvrđuje da je SNSD opet u pravu i potvrđuje činjenicu da Grad u okviru svoje nadležnosti, nažalost nije prepoznao potrebe građana, ali evo, ima ko vrlo dobro osjeća ono što narodu treba. Ono što treba našoj porodici, našoj djeci, a to je upravo jedna od ovakvih stvari kao što je ovaj smijeh i ovo igralište“, poručio je predsjednik GrO SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.