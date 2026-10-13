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Ove banjalučke ulice ostaju bez struje: Da li je na spisku i vaša?

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13.10.2026 09:03

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Krupa na Vrbasu (Centar i Zidine) ostaju bez struje od 08:00 do 14:00 časova, dok u istom periodu struje neće imati i Piskavica, Borovci i Radosavska.

Bez struje će ostati i dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića, Majke Jevrosime, Petra Mećave br. 60 i 62, Maksima Gorkog, Milančića Miljevića br. 26 i Svete kraljice Jelene br. 3. od 09:00 do 12:00.

Od 09:00 do 13:00 struje neće imati dio naselja Balte (Momići), a dio ulice Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 53,59 i 61. od 09:30 do 12:30 časova.

Radovi će ostaviti bez struje dijelove ulica Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Vojvođanska, Ljevčanska i Jadranska, te dijelove naselja Rekavice (Sladojevići) i Goleši (Ćutkovići). od 09:00 do 14:00 časova.

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Struja

Banja Luka

nestanak struje

isključenje struje

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