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Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

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АТВ редакција
16.11.2026 07:26

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Foto: Pexels/ SERHAT TUĞ

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Nenada Kostića i Jovice Savinovića, kao i dio naselja Dragočaj, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, kao i dio ulice Šargovačka neće imati struje u periodima od 8.30 do 9.30 časova i od 14 do 15 časova.

Električne energije neće biti ni u dijelu ulice Branka Ćopića br. 27, 29 i 31 od deset do 12 časova.

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Tagovi :

Banjaluka

Struja

električna energija

Elektrokrajina

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