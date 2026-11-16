Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Nenada Kostića i Jovice Savinovića, kao i dio naselja Dragočaj, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj, kao i dio ulice Šargovačka neće imati struje u periodima od 8.30 do 9.30 časova i od 14 do 15 časova.

Električne energije neće biti ni u dijelu ulice Branka Ćopića br. 27, 29 i 31 od deset do 12 časova.