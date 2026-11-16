Indeks kvaliteta vazduha večeras u Banjaluci iznosi 263, te je ocijenjen kao vrlo nezdrav. Građanima se savjetuje da ne izlaze vani bez prijeke potrebe.

Zbog toga je kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme moguće znatno pojačanje simptoma i intenziteta bolesti, dok trudnice, djeca i stariji moraju da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti napolju.

Trenutni indeks kvaliteta vazduha prema podacima stanice “Zrak.ekoakcija” u Visokom iznosi 193, Prijedoru 188, Lukavcu 186, Tuzli 176, Kaknju 173, Zenici 172, Travniku 169, Maglaju 160 i Sarajevu 151 i ocijenjen je kao nezdrav.

Vazduh je u Doboju i Jajcu ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe, umjereno zagađen u Tešnju, Livnu, Mostaru i Trebinju, dok Ivan-sedlo i Bihać imaju dobar kvalitet vazduha.