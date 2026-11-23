Na društvenim mrežama pojavio se snimak pacova, za kojeg se navodi da je snimljen u neposrednoj blizini dječijeg vrtića „Lana“ u banjalučkom naselju Rosulje, što je izazvalo zabrinutost građana.

Snimak na kome se vidi pacov je objavljen na Fejsbuk stranici „Prijavi problem“, uz pitanje upućeno nadležnima u Gradskoj upravi:

"Da li je normalno da kod dječijeg vrtića „Lana“ šeta pacov? Odgovor na ovo pitanje treba da nam daju gradske službe".

U komentaru ispod pomenutog video snimka jedan od Banjalučana objavio je još jedan video tvrdeći da je još jedan pacov uočen u Aleji Svetog Save.

Shodno njegovoj objavi, činjenica je da ovaj nepoželjni posjetilac u blizini vrtića nije izdvojen slučaj već je još jedan viđen na drugom dijelu grada.

Pojava pacova na dvije različite lokacije u Banjaluci otvara pitanje da li je riječ o izolovanim slučajevima ili razlogu za veću zabrinutost građana, posebno zbog blizine jedne od lokacija dječijem vrtiću.