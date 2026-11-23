Foto: ATV/Branko Jović

Iako su meteorolozi prve snježne padavine u gradu na Vrbasu najavljivali tek za srijedu, zima je u Banjaluku stigla nešto ranije - prvi ovosezonski snijeg pao je već danas.

Prve pahulje iznenadile su stanovnike viših dijelova grada, a tanji bijeli pokrivač već se jasno vidi na Starčevici. Zahlađenje praćeno kišom tokom jutra je brzo preraslo u snijeg, donoseći pravi zimski ugođaj u banjalučka naselja dva dana prije najavljenog termina. Vozačima se svakako savjetuje dodatni oprez u saobraćaju zbog mokrih i klizavih kolovoza.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.