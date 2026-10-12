Počinje sezona grijanja u Banjaluci

Mlaki radijatori ovih dana obradovali su banjalučane. Neki su se ponadali da je grijna sezona počela koji dan ranije. Bila je to samo testna faza Eko toplana.

Dnevne temperature još nisu pale na prosječnih 12 celzijusovih, i to dva uzastopna dana. Po svemu sudeći, radijatori će se zagrijati 15. oktobra, kada počinje sezona grijanja.

"Još jednom podsjećamo potrošače da, ako nisu do sada, obave posljednje pripreme instalacija za bezbjedan, neometan i kvalitetan proces isporuke toplotne energije. U pitanju je redovno održavanje unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija, koje je u skladu sa Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u nadležnosti i obaveza zajednica etažnih vlasnika, odnosno pojedinačnih korisnika, a podrazumijeva, između ostalog, odzračivanje centralnih odzraka, odzračivanje radijatora, aktiviranje kalorimetara, provjeru ventila, termostatskih glava na radijatorima", navode iz Eko toplane.

Grijanja će biti. Do kraja decembra sigurno. Od januara, to niko ne zna. Iz Eko toplana su još ranije apelovali na gradske vlasti da što prije sjednu za isti sto. Tražili su poskupljenje grijanja ili subvencije. Od Gradonačelnika nisu dobili odgovor. Oglasili su se iz gradske skupštine.

"Naša obaveza je da obezbjedimo budžet što smo svake godine do sada uradili, da obezbjedimo kreditna sredstva, kao što znate početkom juna smo to uradili za rekonstrukciju vodovodne mreže kako bi se smanjili gubici i da stvorimo uslove za nesmetano funkcionisanje. Dakle, Skupština je svoj posao obavila i očekivali smo da na početku ove grejne sezone nemamo probleme kakve najavljuju. Moramo razgovarati sa tim ljudima da vidimo na koji način možemo poboljšati sam prihod, a prije svega i rashod, i da dovedemo Eko toplanu i samo grijanje na onaj nivo koji građani očekuju jer oni plaćaju grijanje tokom cijele godine u Banjaluci", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Kad je kvalitet grijanja upitanju, Banjalučani podijeljeni.

"Pa, mogu vam reći, centralno grijanje je dobro. Zadovoljni smo. Radi normalno. Juče je baš bila proba i sve je u redu".

"Da, grijem se preko centralnog grijanja. Slabo je grijanje, nema ništa. To je užas".

"Jeste li zadovoljni? Pa, prošle godine je bilo solidno".

"Nije najbolje, ali podnošljivo je. Da može bolje, bolje bi bilo", kažu građani.

Građani očekuju dobro grijanje tokom zime, s obzirom na to da ga plaćaju tokom cijele godine.

Iz Eko toplana za ATV kažu da uz racionalno upravljanje potrošnjom, drvnom sječkom raspolažu do 31. decembra.