Litar dizela na benzinskim pumpama u Banjaluci danas, košta od 3,62 KM, dok je cijena benzina oko 3,09 KM.

Prema najavama iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, trend pojeftinjenja goriva trebalo bi da bude nastavljen i narednih dana.

U ovoj Grupaciji kažu da su cijene dizela u proteklom periodu snižene za više od 30 feninga po litru, dok je benzin pojeftinio za više od 40 feninga.

Kako poručuju, i u narednim danima se može očekivati pojeftinjenje goriva.

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U odnosu na početak ovog mjeseca, kada se dizel na banjalučkim pumpama prodavao po cijeni od 3,85 do 3,87 KM, njegova cijena sada je niža za oko 23 do 25 feninga po litru. Benzin je u istom periodu pojeftinio sa tadašnjih 3,15 do 3,22 KM na oko 3,09 KM.

Kretanja na svjetskom tržištu nafte ukazuju na mogućnost daljnjeg pojeftinjenja, s obzirom na to da je cijena referentne nafte Brent blizu najnižeg nivoa od 28. augusta, dok je američka sirova nafta VTI dostigla približno najniži nivo od 7. augusta.

Inače, u Republici Srpskoj je i dalje na snazi uredba Vlade o ograničenim maržama, prema kojoj je maksimalna maloprodajna marža ograničena na 25 feninga po litru.

Takođe, primjenjuje se i odluka Vlade Republike Srpske kojom građani i privrednici imaju pravo na povrat od deset feninga po litru goriva na pumpama koje učestvuju u programu, a važenje ove mjere produženo je do polovine decembra, prenosi Radio Sarajevo.