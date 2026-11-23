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Foto: Gradska uprava Banjaluka

Zimski market "Zimzobal" biće i ove godine otvoren od 1. decembra u okviru manifestacije "Banjalučka zima".

"Zimzobal" će biti postavljen u Parku "Petar Kočić" u centru grada, a osim praznične atmosfere posjetioce očekuju brojni koncerti, raznovrstan muzički program i bogata gastronomska ponuda, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka. Zimski market biti otvoren do 5. januara 2027. godine.

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