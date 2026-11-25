Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su počeli, a ostali iskopi, krateri i građevinski materijal, a sve navedeno nalazi se pored Osnovne škole „Jovan Dučić“ u banjalučkom naselju Priječani.

Pomenuta saobraćajnica nije završena, a kao takva predstavlja opasnost za sve učesnike u saobraćaju koji će se prilikom kretanja morati mimoilaziti. Mještani su posebno ugroženi za one najmlađe.

Radovi su počeli tokom ljeta, učenicima se bliži kraj prvog polugodišta, ali se završetak ovog projekta još uvijek ne nazire.

Priječani OŠ "Jovan Dučić" ATV

Mještani strahuju za bezbjednost djece, a u obećanja nadležnih odavno ne vjeruju.

„Ja ovdje izvedem unuka da se igra i sad se bojim da mi ne upadne ovdje. Dijete se igra, ode mu lopta on za njom i da mi upadne u ovaj kanal. Ovo se odugovlači otkad ikad, ne znam šta bih stvarno više rekla na ovo“, rekla je jedna od mještanki.

Kako nam je kazala, mašina nema, radnika nema, a za njima je ostalo nešto materijala i raskopana saobraćajnica.

„Put je katastrofa, rupa je na rupi. Ni vozači ne mogu normalno proći, pogotovo ko je početnik kao ja, omladina vozi, nije sigurno, nije u redu“, rekao je jedan od mještana.

Jedna od mještanki je kratko prokomentarisala da se ne žali jer nema ni kome.

Predsjednik ove mjesne zajednice David Ponorac govori da dolazi zimska sezona, a što neće više samo otežavati mještanima već i zimskim ekipama.

Da li će nadležni u gradu Banjaluka preduzeti određene mjere u posljednjem trenutku ili će mještani u otežanim uslovim sa dolaskom snijega i padavina ući u zimu, ostaje da vidimo.