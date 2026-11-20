Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Bulevaru srpske vojske u Banjaluci u blizini Tržnog centra Delta, saobraćajna nezgoda.
Kako se na fotografijama vidi sudarila su se na raskrsnici dva automobila.
Na tom dijelu puta saobraćaj je usporen, javlja RTRS
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
5 h0
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
17 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu