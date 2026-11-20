Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: RTRS

U Bulevaru srpske vojske u Banjaluci u blizini Tržnog centra Delta, saobraćajna nezgoda.

Kako se na fotografijama vidi sudarila su se na raskrsnici dva automobila. Na tom dijelu puta saobraćaj je usporen, javlja RTRS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.