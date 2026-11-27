„Grad Banjaluka nema ni jedan odsto problema koje vi želite da predstavite“ – poručio je gradonačelnik Banjaluke odbornicima na današnjem nastavku sjednice Skupštine grada.

Većina odbornika, ipak, ne dijeli njegov stav. Iz skupštinskih klupa stizale su optužbe o dugovima, netransparentnim finansijama, spornom trošenju novca i izostanku rješenja za probleme građana. Prema Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta, ukupan dug grada na kraju 2025. godine iznosio je 98 miliona maraka.

"Sve ono što nam se predstavlja kroz taj izvještaj, da istovremeno se predstavlja i suficit i deficit, što je nemoguće da postoji na kraju jednog izvještaja... U suštini, na kraju je sam i potpisnik Aljetić, koji vodi finansije ovoga grada priznao u stvari da tu u suštini nema suficita, da je bio deficit – i to su tako trebali da napišu", rekao je Dragan Lukač, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Raspravljalo se i o rebalansu budžeta, ali i o utrošku oko 1,4 miliona maraka kreditnih sredstava namijenjenih izgradnji sportske gimnazije u Sokolskom domu. Gimnazija još nije izgrađena, a Sokolski dom i dalje je predmet sudskog spora oko vlasništva.

"Svi dokumenti kad se uporede vrlo je diskutabilno šta je gdje bilo, na šta je šta potrošeno. Odgovore zaista nismo dobili na većinu pitanja. Postavila sam pitanje gdje se u budžetu nalazi recimo Knez Lazar, za kojeg znamo da je milion i 700 – ja ga nisam našla u toj stavci, nije ni na jednoj stavci u budžetu u rebalansu, a nisam dobila ni odgovor konkretan", rekla je Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

Vanredne sjednice najavljene su za 2, 3. i 4. decembar, a biće posvećene grijanju, javnom prevozu, vodosnabdijevanju i kvalitetu vazduha. Predsjednik Skupštine grada izrazio je nezadovoljstvo jer gradonačelnik nije dostavio konkretne prijedloge odluka, već samo informacije o ovim temama.

"Dakle oni su toliko podli da su spremni da nam dostave informacije kako bi izbjegli odgovornost o predlaganju odluka. Mi u ovom trenutnu nemamo ni 1 odluku koja se tiče vodovoda, Eko toplana, i autoprevoznika. Ogromna je razlika između prijedloga odluke i informacije", kaže Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka

Gradonačelnik tvrdi da nijedan njegov prijedlog do sada nije prošao bez korekcija. Zato najavljuje sastanak sa predstavnicima gradskih preduzeća i odbornicima, kako bi se došlo do zajedničkih rješenja.

"Izvol'te informacije nefrizirane na znanje. Je l' pošteno s moje strane da u ponedjeljak napravimo sastanke i da dođu ti ljudi sve što misle da je frizirano pitamo ljude koji imaju profesionalnu dužnost da se bave tim preduzećima? I šta mi hoćemo – da ono što bude stav većine da to bude prijedlog", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Odbornici su se u skupštinske klupe vratili nakon što je zasjedanje 19. novembra prekinuto nakon 11 sati rasprave. Prekid je uslijedio i danas, nakon što je gradonačelnik zatražio petominutnu pauzu prije izlaganja o Izvještaju o svom radu. Ni nakon 20 minuta nije se vratio, pa je sjednica odgođena za ponedjeljak. Možda, ako se do ponedjeljka pojave novi problemi koje gradonačelnik smatra adekvatnim, 11. redovna sjednice Skupštine grada Banjaluka napokon bude završena.