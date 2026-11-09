SNSD: Aljetić da saopšti građanima koliki je minus u gradskoj kasi

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka zatražio je od Milana Aljetića, kako su naglasili, nezakonito ovlašćenog potpisnika u Od‌jeljenju za finansije Gradske uprave, da saopšti građanima koliki je minus u gradskoj kasi umjesto što komentariše poteze Milorada Dodika i Vladu Republike Srpske.

"Samopouzdanje Aljetića je veliko, a njegovi rezultati su minusi u gradskoj kasi", navodi se u saopštenju iz Gradskog odbora SNSD-a.

Iz Gradskog odbora SNSD-a ističu da je Aljetić "direktno sa odbrane diplomskog rada stigao do finansija Grada Banjaluka".

"Umjesto da uči kao pripravnik, dobio je priliku da obavlja poslove ovlašćenog potpisnika u Od‌jeljenju za finansije. Sada bi još da ocjenjuje one koji su institucije Republike Srpske vodili kroz pandemiju, ekonomske krize i političke pritiske. Izgleda da je Aljetić, preskačući stepenice u karijeri, preskočio i osnovnu lekciju o odgovornosti", naglašavaju u SNSD-u.

Dok je Aljetić studirao i obnavljao godine na fakultetu, napominju iz Gradskog odbora SNSD-a, Milorad Dodik i institucije Republike Srpske nosili su teret odluka od kojih su zavisili zdravstvo, privreda, plate i penzije.

"Prema pojedinim procjenama, dug Grada premašuje 80 miliona KM. To je pitanje na koje Aljetić treba da odgovori, ali teško da može, s obzirom na to da tek odrađuje `pripravničko-načelnički staž`", ističu u SNSD-u.

U Gradskom odboru SNSD-a Banjaluka navode da tamo gd‌je se budžetom upravlja odgovorno, rebalans se priprema i usvaja na vrijeme, a izvještaji o izvršenju redovno dostavljaju, kao što je to slučaj sa institucijama Republike Srpske.

S druge strane, naglašavaju iz SNSD-a, Grad Banjaluka još nije objavio pregled svih dugovanja po stavkama, sa jasno razdvojenim kratkoročnim i dugoročnim obavezama, povjeriocima i rokovima dospijeća.

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"Obaveze grada izmiruje sa transakcionog računa, mimo trezorskog poslovanja, što je direktno protivno Zakonu o budžetskom sistemu Republike Srpske i otvara mnoge sumnje. Neka Aljetić konačno pokaže kolike su kreditne obaveze, koliko se duguje dobavljačima i budžetskim korisnicima, a koliko iznose dospjele, neplaćene obaveze", ističu u Gradskom odboru SNSD-a.

Iz banjalučkog SNSD-a pitaju na osnovu čega Aljetić smatra da je sposoban da upravlja gradskim novcem ako nije u stanju da građanima prikaže ni jasan pregled dugovanja?

(SRNA)